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台積電ADR結束四連漲 台指期跌643點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四下跌1.8%，收在431.81美元，較台北交易溢價16.4%。

台指期夜盤收盤跌643點至45926點，跌幅1.4%。台灣加權股價指數周四下跌667.25點，收在46,368.33點。台積電（2330）跌0.4%收在2,415元。

美國股市周四下跌，Alphabet財報失色、AI支出激增，周四股價重挫12.6%，市值蒸發近5,000億美元，拖累那斯達克下跌1.4%，費半結束連四漲。不過，賣壓未擴及整體美股，資金轉向其他類股。

道瓊工業指數下跌132.54點，收52,342.56點，跌幅0.3%；標普500指數下跌23.59點，收7,720.39點，跌幅0.3%；那斯達克綜合指數下跌365.13點，收26,184.72點，跌幅1.4%。

費城半導體指數下跌1.4%，結束連續四個交易日上漲。彭博引述知情人士報導，邁威爾科技收購光通訊零組件業者Lumentum的協商已進入後期，希望擴大AI硬體事業。邁威爾股價重挫13%，Lumentum則上漲0.6%。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,810.44 -1.75 2,415.00 +16.37

日月光投控 ASX 724.88 +1.43 683.00 +6.13

聯電 UMC 117.41 -4.14 115.50 +1.66

中華電 CHT 157.99 +0.83 158.00 0.00

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