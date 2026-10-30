Intel財報／AI帶旺伺服器、卻拖累PC！英特爾展望失色 盤後狂崩21%

英特爾第3季獲利優於預期，但PC需求轉弱、以色列工廠事故影響供應，本季展望遜於預期，股價盤後崩跌21%。AI熱潮帶旺伺服器晶片，卻也推高記憶體價格、壓抑PC買氣，加上明年須擴大投資，復甦仍面臨考驗。

英特爾周四公布，第3季營收165億美元，大致符合市場預期，調整後每股純益從去年同期的0.23美元升至0.52美元，優於分析師預估的0.41美元。淨利為33億美元，調整後淨利為28億美元。

但第4季營收預估僅150億至160億美元，低於市場預期約170億美元；調整後每股純益預估0.25美元，也不如市場預期的0.4美元以上。毛利率預料從第3季的43%降至四成以下。

AI帶動伺服器需求 記憶體漲價卻拖累PC

AI對英特爾的影響有利有弊。能自主執行數位任務的AI代理逐漸普及，帶動資料中心對中央處理器（CPU）的需求。英特爾增加出貨、調高售價，使資料中心與AI事業第3季營收成長78%至73億美元。

不過，資料中心建設也加劇記憶體供應吃緊，推高PC零組件成本。電腦業者因而漲價、減少出貨，反過來拖累英特爾PC晶片銷售。涵蓋PC產品的客戶端事業營收年減5%至81億美元，約占整體營收一半。

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）說，8月底開始，PC市場明顯轉弱，「我們確實認為，原因在記憶體價格」。

執行長陳立武也說：「記憶體價格漲了很多。我預測，2027年這會是我們所有業者面臨的嚴重問題。不只是我們，整個市場都受到影響。」

英特爾預期，PC市場低迷至少持續至2027年上半年，全年市場規模可能再減少10%，今年則預估下降12%。Counterpoint Research資料顯示，今年第3季全球PC出貨量已下滑21%。

以色列廠事故 連兩季營收各少3億美元

供應問題也讓英特爾無法充分掌握AI需求。本月以色列晶圓廠發生爆炸及火災，造成兩名員工死亡，生產中斷約兩周，部分晶圓須報廢。

辛斯納表示，工廠預計未來幾天恢復運轉，但晶片從矽晶圓到成品約須三個月，事故將使第4季營收減少約3億美元，明年第1季也預料有相近影響。

陳立武表示，若不是部分原料短缺及晶圓廠停工，資料中心事業原本可以表現更好。「無法滿足客戶需求，讓我有些失望。」

Emarketer資深分析師海肯（Asa Hiken）認為，伺服器處理器需求雖旺，仍不足以克服英特爾眼前的問題，尤其PC本業仍然疲弱，英特爾能否延續復甦，仍待觀察。

晶圓代工仍虧損 外部客戶營收有限

英特爾晶圓代工事業第3季營收年增58%至67億美元，但主要仍來自內部產品部門，外部客戶貢獻僅約4億美元，營業虧損為19億美元。

該公司希望透過先進封裝及下一代14A製程，吸引更多外部客戶，並持續推進亞利桑那州及俄亥俄州的擴產計畫。新成立的客製晶片事業也正與大型科技客戶共同設計AI晶片，但初期投入已拖累毛利率。

這項轉型的關鍵，仍是能否取得足夠外部訂單，分攤興建及營運晶圓廠的龐大成本，並與台積電（2330）競爭。

明年增加投資 自由現金流量難轉正

英特爾今年資本支出預估約200億美元，僅約為晶圓代工龍頭台積電的三分之一，明年將明顯增加，尤其要擴大資料中心產品供應。辛斯納形容，2027年將是「投資年」，預料仍無法創造正的自由現金流量。

陳立武2025年3月接任後，透過改善財務、裁員及引進外部投資推動重整。美國政府去年以89億美元聯邦資金換取近一成股權，輝達和軟銀隨後也投入資金。

這些支持，加上AI帶動CPU需求，使英特爾今年股價在財報公布前仍漲逾一倍。但本季疲弱展望提醒投資人，需求強勁只是復甦的一部分，還須有足夠產能、穩定供應，以及能支應持續投資的獲利。