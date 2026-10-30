聽新聞
0:00 / 0:00
Alphabet財報令人失望股價重挫逾12% 拖累美股收低
谷歌（Google）母公司Alphabet公布的財報令人失望，加深市場對人工智慧（AI）熱潮的疑慮，該公司股價今天收跌逾12%，也拖累美股主要指數表現。
道瓊工業指數下跌132.54點或0.25%，收報52342.56點。
標普500指數下滑23.59點或0.30%，收在7720.39點。
那斯達克指數下挫365.12點或1.38%，收26184.73點。
費城半導體指數大跌165.80點或1.42%，收11518.20點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。