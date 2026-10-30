美伊和談希望緩解供應疑慮 國際油價下跌

美國聯準會（Fed）10月決議維持聯邦資金利率區間在3.75-4%不變，但有兩位官員主張應升息1碼、提出異議，決策聲明也上修對經濟成長的預估，主席華許以強硬措辭強調通膨目標不會打折，顯示Fed的政策立場依然偏向「鷹派」，為12月可能再次升息留下伏筆，使市場預期12月升息的機率升至逾85%。

2026-10-30 01:45