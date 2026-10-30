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美伊和談希望緩解供應疑慮 國際油價下跌

中央社／ 休士頓29日綜合外電報導

國際油價今天震盪收低，主因市場對美國與伊朗進行和平談判的期待，緩解一部分對於中東衝突升溫導致石油供應中斷的疑慮。

路透社報導，布倫特原油期貨下跌44美分或0.38%，收在每桶114.88美元。

美國西德州中級原油期貨下跌78美分或0.76%，收在每桶102美元。

「華爾街日報」（WSJ）昨天報導，美國副總統范斯（JD Vance）已致函伊朗安全首長，試圖重啟和平談判，以避免美國再次對伊朗發動攻擊。

據報知情人士說這封信是在美國總統川普（Donald Trump）指示下寄出，川普否認此事，但稱他同意接觸伊朗。

根據法新社，伊朗媒體今天報導，伊朗政府已收到范斯的信函，但尚未回覆。

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