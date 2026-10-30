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Fed維持利率不變 埋升息伏筆

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導
Fed主席華許。美聯社
Fed主席華許。美聯社

美國聯準會（Ｆｅｄ）聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）廿八日會議決定，聯邦基金利率維持在百分之三點七五至百分之四的區間不變，符合市場預期。

有兩位委員對維持利率不變投「異議」票，並主張應升息一碼；Ｆｅｄ會後聲明對能否快速壓低通膨較無把握，且主席華許在記者會也表明，不能容忍通膨持續超過百分之二目標，反映出Ｆｅｄ的政策立場仍偏「鷹派」，並為十二月可能再次升息留伏筆。

這次會議另一項重大決議，則是自明年起ＦＯＭＣ會議對利率政策的投票將從目前的八次減至七次，預料後年將減至六次；但ＦＯＭＣ會議仍將召開八次，討論其他策略。

會後聲明對通膨相關文字做出若干更動，強調累積更多資訊將有助委員會決定適當的政策立場，確保通膨率及時回到委員會的百分之二目標。上述措辭顯然不如九月時篤定。

擁有投票權的Ｆｅｄ理事庫克和克里夫蘭聯準銀行總裁漢麥克（今年擁有投票權），對維持利率不變的決定投異議票。鑒於九月消費者物價大幅攀升，且漢麥克立場被認為是「鷹后」，因此並不意外；至於庫克，觀察家認為，在白宮又對她發動調查下，她以實際行動對美國總統川普表達抗議。

華許在會後記者會保證，Ｆｅｄ將持續主持「新的貨幣藥方」壓低通膨。他說，「我們對此負責；如果你們認為，我們將容許百分之二點幾的通膨目標，那就讓我們消除你們的誤解」。他還說，「我們對短期內做到的進展相當鼓舞」，但Ｆｅｄ仍未達成物價穩定。

華許也暗示，今年借債成本大幅升高，已使家庭與企業面對的金融情勢「變緊」；但華許強調，他不願稱之為「緊縮」。他並駁斥「升息對能源價格上漲及人工智慧（ＡＩ）投資熱潮使不上力」的說法。

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