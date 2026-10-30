聽新聞
0:00 / 0:00

美暫不加機器人、機械關稅

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國總統川普28日表示，進口機器人、工業機械和相關零組件，雖有國家安全風險，但他不準備立即加徵關稅，而是下令官員與外國政府就進口狀況展開談判。

美國本土仰賴各種進口機器人或工業機械從事生產的製造商，因為川普這項決定，得以免於馬上又要面臨新的關稅。然而，如果川普政府與貿易夥伴的談判未能取得成果，未來仍可能出現關稅威脅。

川普28日簽署一項公告，同意商務部所提的報告。該報告認定機器人、工業機械正被以威脅到國安的方式，大量輸入美國。川普指示商務部長盧特尼克與美國貿易代表葛里爾，與貿易夥伴進行討論，處理解決相關疑慮，180天內回報協商進展。他不排除日後仍有可能加徵關稅。川普說：「基於這些協商的狀況或結果，我可能在未來考慮替代的補救措施。」

川普政府去年9月展開調查，根據《貿易擴張法》232條款，檢視進口機器人與工業機械設備，品項包括可程式化電腦控制的機械系統、工業沖壓、切削、焊接及搬運工件工具機、高壓滅菌器與工業烤爐等。232條款授權總統可以國安理由，設下貿易限制。

批評者發出警告，如果美國政府對這些進口的機器人和工業機械加徵新關稅，勢必削弱政府自己所定下的、要增強美國本土製造的目標。

關稅 機器人 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普幫緬因州參議員助選？取消加國部分商品50%關稅

誰輸誰贏？美中科技爭霸戰如何押注 問AI竟得到這個答案

工具機業轉單紅利 明年爆發

川普再轟台灣偷晶片、低價傾銷！台積電被拱漲價 投資人反嗆不爽別買

相關新聞

Fed維持利率不變 埋升息伏筆

美國聯準會（Ｆｅｄ）聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）廿八日會議決定，聯邦基金利率維持在百分之三點七五至百分之四的區間不變，符合市場預期。

AI太燒錢…字母現金流缺口擴大 市場對「變現」疑慮再起

微軟、甲骨文、Google等三大雲端巨頭釋出營運及財測展望。微軟、甲骨文對未來看法正面，但Google母公司字母（Alphabet）在28日盤後釋出自由現金流連二季為負值，且負數擴大的壞消息，再度讓市場對「AI能否真的賺到錢」的疑慮再起。

美上季GDP大增3.4%…PCE通膨指標偏高 仍符合預期

美國第3季經濟成長率締造一年來最大增幅，反映企業AI投資火熱、消費者開支保持韌性，抵銷了油價上漲衝擊。另外，美國聯準會（Fed）偏愛的通膨指標，均符合市場預期，儘管仍偏高，但AI帶動的通膨似乎正要觸頂。

華許利率走向 盯日、韓、星

聯準會（Fed）主席華許28日暗示，他在展望經濟與利率前景時，正在觀察利率升高對人工智慧（AI）投資的影響，以及日本、南韓及新加坡經濟的發展。

微軟擬發債 籌資250億美元

彭博引述知情人士報導，微軟計劃九年多來首次在美國發行投資級債券，以籌資至少250億美元，加入其他對手的行列，為AI熱潮籌措資金。

Fed年底升息留伏筆…利率按兵不動 華許強調通膨目標不打折

美國聯準會（Fed）10月決議維持聯邦資金利率區間在3.75-4%不變，但有兩位官員主張應升息1碼、提出異議，決策聲明也上修對經濟成長的預估，主席華許以強硬措辭強調通膨目標不會打折，顯示Fed的政策立場依然偏向「鷹派」，為12月可能再次升息留下伏筆，使市場預期12月升息的機率升至逾85%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。