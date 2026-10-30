美暫不加機器人、機械關稅

美國總統川普28日表示，進口機器人、工業機械和相關零組件，雖有國家安全風險，但他不準備立即加徵關稅，而是下令官員與外國政府就進口狀況展開談判。

美國本土仰賴各種進口機器人或工業機械從事生產的製造商，因為川普這項決定，得以免於馬上又要面臨新的關稅。然而，如果川普政府與貿易夥伴的談判未能取得成果，未來仍可能出現關稅威脅。

川普28日簽署一項公告，同意商務部所提的報告。該報告認定機器人、工業機械正被以威脅到國安的方式，大量輸入美國。川普指示商務部長盧特尼克與美國貿易代表葛里爾，與貿易夥伴進行討論，處理解決相關疑慮，180天內回報協商進展。他不排除日後仍有可能加徵關稅。川普說：「基於這些協商的狀況或結果，我可能在未來考慮替代的補救措施。」

川普政府去年9月展開調查，根據《貿易擴張法》232條款，檢視進口機器人與工業機械設備，品項包括可程式化電腦控制的機械系統、工業沖壓、切削、焊接及搬運工件工具機、高壓滅菌器與工業烤爐等。232條款授權總統可以國安理由，設下貿易限制。

批評者發出警告，如果美國政府對這些進口的機器人和工業機械加徵新關稅，勢必削弱政府自己所定下的、要增強美國本土製造的目標。