ECB利率不動維持2.5% 總裁拉加德宣布提前卸任

歐洲央行（ECB）29日一如預期按兵不動，將基準的存款利率維持在2.5%，但警告能源成本飆升正推高通膨風險，可能強化市場對12月升息的預期。總裁拉加德同日稍早宣布提前卸任。

ECB今年已兩度升息，以防止伊朗戰爭引發的能源價格漲勢持續推升通膨，並暗示可能需進一步升息。不過，在尚無證據顯示能源漲價引發第二輪通膨效應前，ECB並不急於採取行動。ECB聲明中表示：「能源價格持續上漲，對通膨前景構成上行風險，也對經濟成長前景構成下行風險。」

ECB指出，基礎通膨維持「大致穩定」，薪資也尚未對物價上漲出現「顯著反應」，但「能源衝擊的幅度加大、持續時間延長」，可能進一步推升通膨並削弱經濟成長。融資環境惡化，尤其是法國的情況，可能使ECB下一次利率決策更加複雜。

近幾個月來，借貸成本大幅上升，預料信用供給成長也將放緩，進而抑制經濟成長。這種情況已產生類似ECB升息的貨幣緊縮效果，但也可能引發金融市場動盪。目前法國10年期公債殖利率，比德國同天期公債高出155個基點，溢價幅度達數十年最高。

此外，ECB總裁拉加德同日稍早宣布，將於2027年2月7日提前卸任，結束外界數月來對她動向的猜測。她的任期原訂2027年10月屆滿。

拉加德下一步動向備受關注。外界盛傳她可能接掌世界經濟論壇（WEF）主席。知情人士透露，她希望更深入參與法國及全球政治事務。

目前接班呼聲最高的兩人，是國際清算銀行（BIS）總經理、西班牙央行前總裁德科斯（Pablo Hernandez de Cos），以及荷蘭央行前總裁諾特（Klaas Knot）。接受彭博調查的經濟學家認為，德科斯是最有希望出線的人選。德科斯被視為鴿派，獲西班牙主要政黨支持；諾特則曾是貨幣政策鷹派，已獲荷蘭政府正式支持。歐盟預料在年底前敲定人選。