華許利率走向 盯日、韓、星

聯準會（Fed）主席華許28日暗示，他在展望經濟與利率前景時，正在觀察利率升高對人工智慧（AI）投資的影響，以及日本、南韓及新加坡經濟的發展。

由於近來AI投資熱潮成為帶動美國經濟成長主力，華許在決策會後記者會被問到利率對AI投資的影響時，駁斥「升息對能源價格上漲及AI投資熱潮使不上力」的說法，「有一段時間流行一種說法，認為升息不會影響AI，因為投資人預期的報酬截然不同。我對這種看法一直存疑。利率的影響無孔不入，幾乎所有事物都會直接或間接受到影響」。

他指出，9月初以來，科技業內外都已出現利率發揮作用的跡象，「投資人開始更審慎選擇投資標的。某些資產信用利差已經擴大，甚至大幅跳升」，「所以，回到新科技和這波投資熱潮：利率有影響嗎？我認為有，我也不認為他們能脫離整體經濟獨立運作」。

有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者蒂米羅斯分析，這番談話顯示，科技業愈依賴外部籌資，利率的影響可能愈大，也愈能牽動Fed未來升息幅度。

華許也表示，基於南韓在全球科技供應鏈的重要地位，「我關注南韓經濟的程度，可能甚於各位所想，因為我在關注這波新科技浪潮實質投入時，許多都來自日本和南韓，一些來自新加坡」。

他說，他對南韓經濟特別感興趣，因為能讓他知道未來走向。他甚至還提及南韓央行總裁申鉉松，形容為已認識20年的長期友人。