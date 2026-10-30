美上季GDP大增3.4%…PCE通膨指標偏高 仍符合預期

美國第3季經濟成長率締造一年來最大增幅，反映企業AI投資火熱、消費者開支保持韌性，抵銷了油價上漲衝擊。另外，美國聯準會（Fed）偏愛的通膨指標，均符合市場預期，儘管仍偏高，但AI帶動的通膨似乎正要觸頂。

美國經濟分析局（BEA）29日公布，第3季國內生產毛額（GDP）初估值季增年率為3.4%，高於市場估計的3.2%。相形下，第2季GDP成長年率為2.2%。

美國實質GDP季增年率

企業AI投資蓬勃，持續帶旺美國經濟。剔除疫情時期，設備開支對上季GDP的貢獻，創2011年來之最。企業投資年增12.7%，資訊處理設備與工業設備支出也攀高。家庭開支同樣強勁、年增幅達3.8%，為連續第二季成長。

另外，勞工統計局同日公布數據顯示，通膨壓力續增。美國9月個人消費支出（PCE）物價指數月增0.5%，寫3月以來最大月增幅；年增幅3.6%，但兩者均符合預期。剔除食物與能源的9月核心PCE指數，月增0.3%、年增3.1%，也合乎預期。

自去年底以來，記憶體短缺持續推升電腦儲存設備價格。如今在受影響的一項項目，包括個人電腦及周邊設備、電腦軟體與配件，價格壓力已有緩解。這些項目9月合計僅為整體通膨貢獻1個基點，遠低於去年12月的5個基點。

不過，實質個人支出在第3季末陷入停滯，經通膨調整後的商品與服務開支，在8月大增後，9月幾乎毫無變化。中東衝突與俄烏戰爭，推升燃料與商品價格；川普當局的關稅措施，也讓部分物品更加昂貴。這顯示在通膨壓力下，消費者的實質支出持平，儲蓄率則進一步下降。

Fed在10月27、28日會議按兵不動。Fed主席華許強調，美國經濟力道仍強，並重申決策者致力於壓抑通膨。華許表示：「地緣政治的發展，導致不確定性持續，但國內開支維持穩健，生產力成長強健，資本開支也表示亮眼。」

許多公司在財報會議指出，民眾消費力道保持韌性。UPS執行長托梅說，只要就業大致持穩，消費者會繼續花錢。但業者同時強調，物價高漲是眾人的頭號憂慮。

支出疲軟主要集中在耐久財。實質耐久財支出下降0.8%，其中汽車支出下滑2.0%；實質服務支出增加0.2%，非耐久財支出則持平。