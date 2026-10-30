聽新聞
0:00 / 0:00

AI太燒錢…字母現金流缺口擴大 市場對「變現」疑慮再起

經濟日報／ 編譯劉忠勇葉亭均、記者蘇嘉維／綜合報導
Google母公司字母（Alphabet）在28日盤後釋出自由現金流連二季為負值，且負數擴大的壞消息，再度讓市場對「AI能否真的賺到錢」的疑慮再起。美聯社
Google母公司字母（Alphabet）在28日盤後釋出自由現金流連二季為負值，且負數擴大的壞消息，再度讓市場對「AI能否真的賺到錢」的疑慮再起。美聯社

微軟、甲骨文、Google等三大雲端巨頭釋出營運及財測展望。微軟、甲骨文對未來看法正面，但Google母公司字母（Alphabet）在28日盤後釋出自由現金流連二季為負值，且負數擴大的壞消息，再度讓市場對「AI能否真的賺到錢」的疑慮再起。

字母自由現金流量連兩季為負，缺口更從第2季的59億美元擴大至91億美元，遠超過市場預期。受此影響，字母29日早盤重挫逾12%，為AI族群前景再蒙上陰影。

字母第3季營收年成長25％至1,276億美元，扣除支付合作夥伴款項後的營收為1,112億美元，都低於市場預期。上季淨利年減25％到262億美元，也不如預期，主因為投資SpaceX股權造成86億美元帳面損失。

Google雲端事業是一大亮點，上季營收年增103％至307億美元，營業利益年增兩倍多、到111億美元，都優於預估。

Google雲端服務執行長庫里安表示，自研的張量處理器（TPU）已成為營收成長重要貢獻來源，獲近100位客戶採用，未出貨訂單增至5,610億美元，字母預料未來兩年認列超過55%的營收。

其他核心事業的營收卻不如預期，搜尋及相關事業營收成長12％至634億美元，增長放慢，原因是用戶擴大使用「AI模式」。廣告營收年增11％到820億美元，也低於預估。

微軟上季財報顯示，單季營收成長19％至923億美元，備受市場關注的雲端運算部門Azure營收成長48％至332億美元，兩者成長率分別高於分析師原估的17％、44％。剔除部分項目後，上季每股盈餘4.89美元，高於分析師平均預估的4.72美元。

微軟上季創造186億美元自由現金流，雖然年減27％，但比分析師預期高出約100億美元，資本支出低於原先預估。微軟預估本季Azure成長率將達49％至50％，高於分析師預估的47.6％；預期整體營收將達960億至971億美元，也高於市場預估的956億美元。

微軟股價在盤後一度大漲逾5％後收斂，但自7月29日公布亮眼財報以來，股價已累計大漲36%。

甲骨文財務長馬克森在投資人大會表示，自由現金流量預計在2028年度下半年度（2027年12月初至2028年5月底）轉正，2029年度達300億美元，優於市場原先預期的負值。

現金流 微軟 Alphabet

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Alphabet財報／AI賺錢沒跟上 Google現金缺口擴大、盤後重摔11%

為什麼微軟、甲骨文受追捧 Alphabet重挫近10%？現金流量才是王道

微軟財報／Azure雲端強勁成長48% 自由現金流高於預估…盤後股價漲

財報不如預期加上自由現金流轉負 Alphabet股價重挫

相關新聞

Fed維持利率不變 埋升息伏筆

美國聯準會（Ｆｅｄ）聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）廿八日會議決定，聯邦基金利率維持在百分之三點七五至百分之四的區間不變，符合市場預期。

AI太燒錢…字母現金流缺口擴大 市場對「變現」疑慮再起

微軟、甲骨文、Google等三大雲端巨頭釋出營運及財測展望。微軟、甲骨文對未來看法正面，但Google母公司字母（Alphabet）在28日盤後釋出自由現金流連二季為負值，且負數擴大的壞消息，再度讓市場對「AI能否真的賺到錢」的疑慮再起。

美上季GDP大增3.4%…PCE通膨指標偏高 仍符合預期

美國第3季經濟成長率締造一年來最大增幅，反映企業AI投資火熱、消費者開支保持韌性，抵銷了油價上漲衝擊。另外，美國聯準會（Fed）偏愛的通膨指標，均符合市場預期，儘管仍偏高，但AI帶動的通膨似乎正要觸頂。

華許利率走向 盯日、韓、星

聯準會（Fed）主席華許28日暗示，他在展望經濟與利率前景時，正在觀察利率升高對人工智慧（AI）投資的影響，以及日本、南韓及新加坡經濟的發展。

微軟擬發債 籌資250億美元

彭博引述知情人士報導，微軟計劃九年多來首次在美國發行投資級債券，以籌資至少250億美元，加入其他對手的行列，為AI熱潮籌措資金。

Fed年底升息留伏筆…利率按兵不動 華許強調通膨目標不打折

美國聯準會（Fed）10月決議維持聯邦資金利率區間在3.75-4%不變，但有兩位官員主張應升息1碼、提出異議，決策聲明也上修對經濟成長的預估，主席華許以強硬措辭強調通膨目標不會打折，顯示Fed的政策立場依然偏向「鷹派」，為12月可能再次升息留下伏筆，使市場預期12月升息的機率升至逾85%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。