Fed年底升息留伏筆…利率按兵不動 華許強調通膨目標不打折

美國聯準會（Fed）10月決議維持聯邦資金利率區間在3.75-4%不變，但有兩位官員主張應升息1碼、提出異議，決策聲明也上修對經濟成長的預估，主席華許以強硬措辭強調通膨目標不會打折，顯示Fed的政策立場依然偏向「鷹派」，為12月可能再次升息留下伏筆，使市場預期12月升息的機率升至逾85%。

Fed決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）28日決議按兵不動，符合市場預期，但理事庫克與克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克投下異議票。

哈瑪克是FOMC的「鷹后」，提出異議不令人意外，較受矚目的是庫克轉向支持升息，且Fed理事向來很少在利率決策提出異議，這種轉變尤其受關注。觀察家認為白宮再度對她發動調查，促使她以實際行動表示抗議。

決策聲明調整經濟與通膨發展的相關措辭，對經濟擴張步調的措辭從「穩健」改為「強勁」，並強調「累積更多資訊將有助委員會決定適當的政策立場，以確保通膨率及時回到委員會的2%目標」。觀察家指出，這番調整其實是婉轉暗示12月很可能再度升息。

這次會議的另一項重大決議，是明年起FOMC會議對利率政策的投票，將從目前的八次，減少為七次，並預料2028年再減為六次；但這兩年仍將召開八次會議，用來討論其他策略。

華許在會後記者會表示，儘管9月升息後的「通膨進展鼓舞人心」，但承認Fed還沒「達成物價穩定」，通膨仍然過高，強調2%的目標不容打折。他明確反對預先暗示決策，也不願預斷下次會議結果，僅保證Fed將繼續提供「新的貨幣藥方」，以壓低通膨。

華許暗示，今年借債成本大幅升高，已使家庭與企業面對的金融情勢變緊（tightened），但他「不願稱此為緊縮」（tight）。