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獨／非紅供應鏈再破功！涉用陸製晶片供貨國軍 「遙控直升機王」遭收押

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跟著最大莊家操作 透視川普政府逾40筆投資

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
川普第二任期以來，美國政府以空前速度入股民營企業，累計宣布43筆股權或認股權證交易、總投資約300億美元，涵蓋量子運算、半導體等領域。路透
川普第二任期以來，美國政府以空前速度入股民營企業，累計宣布43筆股權或認股權證交易、總投資約300億美元，涵蓋量子運算、半導體等領域。路透

川普第二任期以來，美國政府以空前速度入股民營企業，累計宣布43筆股權或認股權證交易、總投資額約300億美元，涵蓋量子運算、半導體等領域。

對外關係委員會數據顯示，美國政府的股票投資組合，目前已累積數百億美元的帳面收益，這主要歸功於2025年8月取得英特爾（Intel）9.9%的股權後，該公司股價大漲。

美國政府的投資主要集中在三大關鍵產業：

晶片

半導體被視為AI競爭的基石。政府已宣布14樁相關交易，其中對英特爾89億美元的股權投資規模最大。英特爾股價連月上漲，讓政府整體持股價值一度飆升至610億美元，近期雖大幅回落，整體價值仍有410億美元左右。

去年12月，政府宣布了一項向xLight投資1.5億美元的初步協議。xLight的產品主要用於晶片製造。作為交換，商務部同意提供政府獎勵措施。該交易於今年6月拍板。

上周，商務部宣布了涉及Helion、Commonwealth Fusion Systems、Vertical Semiconductor和Sibelco四家晶片公司的股權交易，總額為3.89億美元。

原料

美國已與金屬、關鍵礦物和自然資源領域的公司達成至少16筆交易。這些公司是電池、國防技術等諸多領域的關鍵供應商。

其中八項協議包含貸款。Vulcan Elements和ReElement Technologies分別獲得了國防部6.2億美元和8,000萬美元的貸款。

其中規模前最大的交易，是國防部與私人投資者一起對Korea Zinc進行的21.5億美元投資。這項交易背後的考量源於美韓的擔憂：在礦業和關鍵礦物領域實力強大的中國，可能限制兩國獲取重要原料。

量子運算

川普政府對量子運算這一新興領域產生了興趣，該技術有潛力顛覆現有的資安，並大幅加快科學研究。政府已宣布對九家公司的股權投資，其中八筆交易的單筆投資額均至少為1億美元，不過多數交易尚未完成。

6月，川普簽署了兩項行政命令，要求研發一款量子電腦，旨在加強數位防禦，並推動聯邦政府轉而採用抗量子攻擊的安全措施。

這些交易中，規模最大的是政府對IBM的10億美元投資承諾。這家科技巨頭計劃額外投入10億美元自有資金，建設美國首座量子晶片製造廠。

川普 英特爾 半導體

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