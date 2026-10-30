聽新聞
0:00 / 0:00

三星上季獲利低於預期 股東回饋細節延至明年1月底公布

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
三星股東回饋細節延至明年1月底公布，拖累股價跌約4%。（法新社）
三星股東回饋細節延至明年1月底公布，拖累股價跌約4%。（法新社）

三星電子說，記憶體晶片供不應求將持續到2028年，宣布今年資本支出將大增六成至630億美元，但強調即便擴大投資，新廠建設成本及設備交期拉長仍將限制產能。三星股東回饋細節延至明年1月底公布，拖累股價跌約4%，未能安撫投資人對這波榮景能帶來多少股東回報的疑慮。

eToro分析師吉伯特（Josh Gilbert）說，讓市場等到1月才看到完整回饋計畫，讓市場原本期待的利多落空。另有分析師指出，延後公布回饋細節令人失望，可能促使交易者在未來幾個月將資金轉向SK海力士或美光。

三星上季整體營業利益增至去年同期的近九倍，達107.4兆韓元，其中半導體部門營業利益達106.5兆韓元（利潤率72.4%），但未能達標，仍低於分析師平均預估的108.5兆韓元。

三星認為，AI需求強勁之下，記憶體供不應求的情勢可能延續至2028年，但即便明年拉高資本支出，新廠建置成本上升、設備交期拉長，仍會壓縮產能開出的速度。此外，第七代高頻寬記憶體（HBM）HBM4E和下一代HBM5的晶粒尺寸擴大、以及製程層數增加，減少了每片晶圓的產出，都是擴增供應的限制因素。

記憶體供應趨緊的情勢，也反映在三星的高頻寬記憶體（HBM）業務上。儘管出貨量加速成長，市場需求依然強勁。三星表示，上季HBM4營收季增三倍，約占HBM總收入的六成。

展望未來，三星表示，2027年規劃的HBM供應幾乎已全數銷售一空，且已按照目標價格與客戶談妥。大客戶仍持續要求三星擴大供貨。

三星電子預期，本季AI驅動的DRAM需求，將主要是「中央處理器（CPU）和繪圖處理器（GPU）平台相關的產品」，包括輝達（NVIDIA）殷切需要高頻寬記憶體（HBM）HBM4的Rubin繪圖晶片，還有Vera CPU。

在NAND快閃記憶體部分，三星表示，與「個人AI代理服務擴大的相關」需求，帶動其固態硬碟儲存需求「暴增」。

三星說，已和十家大客戶簽署長期供應協議（LTA），並正與其他十家洽談中，因為更多客戶都尋求穩定的長期記憶體供應，涵蓋超大規模雲端業者（hyperscaler）、伺服器製造商，以及行動、汽車和網路等產業。

三星透露，若以目前合約協商步調判斷，2030年之前的產能，會有60%-70%被長期供應協議包下的可能性愈來愈高。

三星 三星電子 SK海力士

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

三星喊記憶體缺到2028 預估長期供貨協議將包下七成產能

資本支出直逼台積電、股東回饋卻要等！三星獲利遜預期 股價重挫6.6%

AI需求爆發 三星電子第3季營業利益大增783%創新高

三星估2奈米製程訂單將倍增 明年AI與HPC晶圓代工銷售占比衝破50%

相關新聞

Fed維持利率不變 埋升息伏筆

美國聯準會（Ｆｅｄ）聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）廿八日會議決定，聯邦基金利率維持在百分之三點七五至百分之四的區間不變，符合市場預期。

AI太燒錢…字母現金流缺口擴大 市場對「變現」疑慮再起

微軟、甲骨文、Google等三大雲端巨頭釋出營運及財測展望。微軟、甲骨文對未來看法正面，但Google母公司字母（Alphabet）在28日盤後釋出自由現金流連二季為負值，且負數擴大的壞消息，再度讓市場對「AI能否真的賺到錢」的疑慮再起。

美上季GDP大增3.4%…PCE通膨指標偏高 仍符合預期

美國第3季經濟成長率締造一年來最大增幅，反映企業AI投資火熱、消費者開支保持韌性，抵銷了油價上漲衝擊。另外，美國聯準會（Fed）偏愛的通膨指標，均符合市場預期，儘管仍偏高，但AI帶動的通膨似乎正要觸頂。

華許利率走向 盯日、韓、星

聯準會（Fed）主席華許28日暗示，他在展望經濟與利率前景時，正在觀察利率升高對人工智慧（AI）投資的影響，以及日本、南韓及新加坡經濟的發展。

微軟擬發債 籌資250億美元

彭博引述知情人士報導，微軟計劃九年多來首次在美國發行投資級債券，以籌資至少250億美元，加入其他對手的行列，為AI熱潮籌措資金。

Fed年底升息留伏筆…利率按兵不動 華許強調通膨目標不打折

美國聯準會（Fed）10月決議維持聯邦資金利率區間在3.75-4%不變，但有兩位官員主張應升息1碼、提出異議，決策聲明也上修對經濟成長的預估，主席華許以強硬措辭強調通膨目標不會打折，顯示Fed的政策立場依然偏向「鷹派」，為12月可能再次升息留下伏筆，使市場預期12月升息的機率升至逾85%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。