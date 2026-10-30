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微軟擬發債 籌資250億美元
彭博引述知情人士報導，微軟計劃九年多來首次在美國發行投資級債券，以籌資至少250億美元，加入其他對手的行列，為AI熱潮籌措資金。
微軟這次發債是自Google母公司字母（Alphabet）8月6日發行250億美元債券來，首次有身為藍籌股的超大規模雲端服務商（hyperscaler）發行債券，將在市場對AI產業投資熱潮的持續性日益擔憂之際，成為對投資人為AI投資提供融資意願的一次重要測試。
知情人士表示，微軟正計劃把這批債券分成最多十種來發行，到期期限從二年至40年不等。這次發債規模尚未最終敲定，且可能根據需求進行調整。
據了解，期限最長的2066年到期債券的初始價格，可能會比美國公債殖利率溢價最多1.35個百分點。
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