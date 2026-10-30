韓船舶自駕拚稱霸全球

南韓政府設定目標，希望導入AI後，南韓能在2035年前掌握船舶航行全自駕技術，取得全球市場接單量第一的地位，稱霸市場。AI在海洋領域的應用戰略，也追求把南韓港口生產力提高30%以上。

根據南韓政府相關部會的估算，船舶自駕技術的市場規模，到2035年時可達2,000億美元。

首爾當局規劃在2032年之前掌握Level 4全自駕船舶航行核心技術，並在國內及國際水域成功驗證可靠性，力拚在2035年時成為這領域的龍頭。

為提高港口作業效率，政府導入AI代理、實體AI輔助，力求2035年前將港口生產力提高30%。2029年將先在光陽港測試港口自動化，再將驗證完成的相關技術推廣至釜山港等樞紐港口。釜山港的整合資訊平台要升級為智慧化平台，讓海運、港口及內陸物流資訊進行有機整合，且更妥善管理事故風險。

針對海事安全，南韓寄望藉由運用AI大幅減少傷亡事故。方法是透過分析即時航行資訊與海域資料，向船舶提供安全資訊，目標在2030年前將海難事故傷亡人數由目前水準減少30%。尤其是要加強支援小型船舶的風險評估與應變處置。