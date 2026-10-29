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獨／非紅供應鏈再破功！涉用陸製晶片供貨國軍 「遙控直升機王」遭收押

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GPU愈快進機房 雲端營收愈亮眼！彭博：台積電迎收割行情

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
彭博分析，台積電仍會是AI基建一大受益者。 路透
彭博分析，台積電仍會是AI基建一大受益者。 路透

彭博股票分析報導指出，微軟（Microsoft）、Google最新公布的雲端營收，雙雙優於目標值，確定在超大雲端服務商這個領域，AI基建確實正在為公司帶進營收，不是投機性質的花費。雲端巨人為AI基建播種，收割的人是台積電（2330）。

彭博說，微軟財報數字透露出一個微妙的訊息，愈快把GPU送進資料中心的那股力道，是帶動雲端營收表現比預期更好的驅力。也是讓既有伺服器量能可以變現的力量。這證明雲端巨人的客戶們，早就排好隊等著算力的供應到來。

近期的瓶頸正在緩解，不過長期而言，基建市場的情況仍是趨緊的。亞洲地區相關的供應鏈交易，正是循此開展。

彭博強調，微軟毫不含糊一直在買AI晶片，不管是向輝達（NVIDIA）還是超微（AMD）買，最終中立的平台是台積電。雲端巨人部署的每個加速器，無論採用何種架構，都從台積電的生產線出去。所以，展望台積電獲利，能見度愈來愈高，風險隨著逐漸降低。

GPU 雲端 營收 台積電

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