伊朗戰爭最大受益者！ 歐洲3石油巨人獲利激增、宣布擴大回饋股東

歐洲三家大型石油公司29日不約而同宣布擴大回饋股東，因為伊朗戰爭推升能源價格，已把三家公司的獲利推上2022年以來僅見的高峰。

殼牌石油（Shell）公布第3季調整後盈餘達108億美元，是史上次高紀錄，並宣布大幅提高季股利計畫，從30億美元提高到50億美元。

同日，法國道達爾能源（TotalEnergies）提高股利6%，未來兩季股票回購規模從15億美元提高到25億美元。

西班牙國家石油公司（Repsol）繼3月來累計回購8.5億歐元自家股票後，29日宣布執行規模9.5億歐元的新庫藏股計畫，並且提高股利7%。

伊朗戰爭導致石油、天然氣和燃料價格俱揚，讓歐洲今年額外賺進數十億美元獲利。提高對股東的回饋，顯示歐洲石油公司的支出意向。

分析師預期，各大石油公司在收割豐碩的獲利果實後，也可望運用這些錢強化石油與天然氣儲備，將來也會用來支應併購之需。

整體而言，石油產業今年獲利表現是2022年俄烏戰爭爆發、引發歐洲能源危機以來最高。