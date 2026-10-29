聽新聞
0:00 / 0:00
美股早盤／AI疑慮再起…字母領跌、費半摔2% 邁威爾重挫12%
科技巨擘字母公司（Alphabet）與工業大廠卡特彼勒（Caterpillar）財報不如預期，市場AI疑慮再起，美股29日早盤四大指數盡墨。
道瓊工業指數早盤下跌0.2%，標普500指數跌0.4%，那斯達克指數跌1.4%，費城半導體指數跌2%。
台積電ADR與輝達均走低1%左右。
字母公司暴跌12%。該公司第3季營收與獲利均遜於預期，自由現金流為負90.7億美元。
卡特彼勒重挫8%，該公司上季盈餘僅略優於預期，增添投資人不安，擔心AI基礎建設熱潮遭逢考驗。
微軟小跌0.7%，儘管雲端業務的成長，讓該公司財報擊敗預期。
邁威爾（Marvell）挫低12%。知情人士透露，邁威爾正洽談收購光通訊業者Lumentum。
經濟數據方面，美國第3季經濟成長率締造一年來最大增幅，初估季增年率為3.4%，高於市場估計的3.2%。
同日公布數據顯示，通膨壓力續增。美國9月個人消費支出（PCE）物價指數月增0.5%，寫3月以來最大月增幅；年增幅3.6%，但兩者均符合預期。剔除食物與能源的9月核心PCE指數，月增0.3%、年增3.1%，也合乎預期。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。