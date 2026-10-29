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歐洲央行決議維持利率2.5%不變

中央社／ 法蘭克福29日綜合外電報導

儘管歐元區通膨攀至3年高點，歐洲中央銀行（ECB）今天一如市場預期，維持利率不變，並示警借貸成本攀升恐阻礙經濟成長。

法新社報導，歐洲央行今天決議利率按兵不動，維持利率2.5%不變。

歐洲央行發表聲明稿指出：「自（歐洲央行）管理委員會（Governing Council）上次開會以來，融資環境已經緊縮，可能對通膨與經濟成長造成影響。」

歐洲央行今年以來已2度升息，先是在6月宣布2023年以來的首次升息，之後在9月宣布升息1碼至2.5%。

歐洲央行今天稍早發布聲明表示，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）已經請辭，她將於明年2月7日卸任。

歐洲 央行 利率

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