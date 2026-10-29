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美Q3 GDP創一年來最大增幅…PCE符合預期 美股期指跌幅縮

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國上季經濟成長創一年來最大增幅。法新社
美國上季經濟成長創一年來最大增幅。法新社

美國上季經濟成長創一年來最大增幅，加上美國聯準會（Fed）偏愛的通膨指標符合預期。美股期指的跌幅應收收斂，美債殖利率也下滑。

經濟分析局（BEA）10月29日公布，美國第3季國內生產毛額（GDP）的初估值，季增年率為3.4%，高於市場估計的3.2%，反映企業大舉投資，以及消費開支強健。

同日公布的美國9月個人消費支出（PCE）物價指數月增0.5%，年增3.6%，經濟學家估計為月增0.5%、年增3.6%。

剔除食物與能源的核心PCE指數，月增0.3%、年增3.1%，也雙雙符合預期。

PCE數據發布前，芝商所（CME）FedWatch工具顯示，交易者估計，Fed在12月的升息機率超過81%。

彭博策略師說，核心PCE預料將顯示9月物價壓力提高，若升幅超越預期，將衝擊債市。美國短天期公債過去一個月價格上揚，2年期公債殖利率下跌約25個基點；公債價格與殖利率呈反向走勢。倘若數據顯示，Fed打擊通膨依舊長路迢迢，交易者將獲利出場。

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