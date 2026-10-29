歐洲央行總裁拉加德請辭 提前於2027年2月卸任

歐洲中央銀行（European Central Bank）今天發布聲明指出，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）已經請辭，她將在明年2月7日卸任。

歐洲中央銀行表示：「總裁拉加德今天通知歐洲央行管理委員會（ECB Governing Council）和歐盟理事會主席（President of the European Council）柯斯塔（Antonio Costa），她將於2027年2月7日卸任。」

路透社報導，拉加德任期原定至2027年10月底結束，但最近幾個月來，外界對於她會提前離任的臆測不斷升溫，世界經濟論壇（World Economic Forum）被認為是拉加德潛在下一個去處。

歐洲央行預定在格林威治標準時間13時15分宣布利率決策，之後不久拉加德將召開例行記者會。