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福斯汽車第3季虧損擴大至2100億 中國交車量大跌4成

中央社／ 法蘭克福29日綜合外電報導
德國大車廠福斯（Volkswagen）。歐新社
德國大車廠福斯（Volkswagen）。歐新社

德國大車廠福斯（Volkswagen）今天公布第3季虧損58億歐元（約新台幣2100億元），較去年同期的虧損11億歐元明顯擴大；交車量則下滑14.3%，其中在中國出貨量大減近40%。

法新社報導，擁有奧迪（Audi）、保時捷（Porsche）和斯柯達（Skoda）等10個品牌的福斯，面臨和其他德國車廠相同困境，即須支付轉型至電動車產業的成本，同時世界最大車市中國的需求下滑及當地業者價格割喉競爭。

福斯第3季營收也較去年同期減少6.3%，降至753億歐元（約新台幣2兆7300億元）。

福斯9月已示警，全年獲利將少去100億歐元（約新台幣3600億元），主要由於認列保時捷持股價值減記。這個知名豪華跑車品牌在中國同樣面臨賣不動。

福斯今天還揭露，為降低成本而計劃在2030年底前裁員12萬人的重整行動，將花費310億歐元（約新台幣1兆1200億元）；若扣除認列的80億歐元資產減記及重整支出，第3季獲利率原可達3.8%。

不過，福斯財務長安特立茲（Arno Antlitz）警告，如此獲利率長期而言仍不足，若要支付未來投資，福斯的財務能力恐打上問號。

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