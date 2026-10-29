誰輸誰贏？美中科技爭霸戰如何押注 問AI竟得到這個答案

近年來，美國政府透過出口禁令、經濟制裁和提高關稅打擊對手國，美中科技戰尤其炮火四射，眾多企業受到影響。全球投資人如何才能洞燭先機，在市場其他人察覺風向變化前，押注可能的地緣政治後果？或許借助於人工智慧（AI）可掌握優勢。

2024年元月，荷蘭半導體微影設備大廠艾司摩爾（ASML）主管在法說會上警告，最先進的浸潤式系統（NXT：2000以上），可能無法獲美國政府核准出口到中國大陸，這將導致艾司摩爾對大陸的核心設備銷售額因此折損10%至15%。

這顯然是華府運用霸權，企圖拖慢中國大陸的AI發展步調。但企業這類資訊揭露，提出的問題比提供的解答還多，留給全球投資人太多疑問：像艾司摩爾這種示警訊息，對投資組合有何影響？代價由誰承擔，誰又會從中得利--是施加限制的美國，還是華府矛頭對準的中國大陸？對夾在美中之間的企業而言，投資風險與報酬又會如何重寫？

彭博資訊報導，投資人也許可從《地緣政治壓力》一文中，得到一些解答。這篇論文由耶魯大學管理學院財金教授克雷頓等經濟學家合撰。這群研究員把過去20年、2.2萬家全球上市公司總計60萬場的企業法說會資料，統統餵給在史丹福大學運算系統上執行的開源碼大型語言模型（LLM）。演算法聽取確實發生的後果：不只是企業執行長提及的衝突點，更辨明是否實際遭政府強制調整價格、轉移投資，或重新調整供應鏈。

運用預先訓練的LLM，既能從上下文脈絡理解句意，也能有效篩除「偽陽性」和「偽陰性」訊息，比傳統關鍵字搜尋或硬把統計工具套用在一片字海上，更能掌握微言大義。AI也能揪出企業主管在法說會刻意淡化的問題，捕捉到被輕描淡寫的得與失。

AI分析川普2.0出口限制、制裁、關稅的贏家與輸家

舉例來說，華府實施的出口禁令，導致美企面臨訂單流失和利潤壓縮，但對亞太各地企業卻有如注射一劑強心針。耶魯大學的研究發現，提及出口限制的陸企法說會中，約40%的主管宣布提高研發經費。詳述擴大支出的法說會中，有三分之二被AI歸在「核心科技本土化」項目，意指投資本土製的晶片設備，以避開美國宰制。

其他地緣政治震撼也導致類似的反效果。2022年俄羅斯侵略烏克蘭招致歐美國家制裁時，歐美企業承擔了價值減記、資產遭沒收和物流開銷增加的後果。實際的贏家，則是不在美中之間選邊站的中國大陸和印度。中印企業火速趁虛而入，在歐美企業無法跟他們搶購之際，積極買進價格大打折扣的俄羅斯烏拉爾原油。

美國總統川普2025年祭出的關稅，也適得其反。外國出口商並未如川普預期「吞下」這些關稅。在主管揭露關稅影響的企業法說會中，將近四分之三的例子都是負面影響。提及關稅衝擊的事例中，將近60%指向進口元件成本暴增。僅少數美企因為與外國供應鏈隔絕而受惠，不像競爭對手由於仰賴進口而必須支付額外成本，甚至還有能力調漲價格。同時，外國生產商也有辦法吸收壓力，不是靠降低出口價格，而是把工廠遷往越南和墨西哥。

借助AI模型歸納出的結論是：無論是關稅、制裁或晶片禁令，美國運用經濟武器出擊，精準命中目標的機率微乎其微，多半是地毯式亂炸一通，沿途流彈四射導致可觀的間接傷害。投資人若能在市場行情做出反應之前，就先一步洞悉這些出乎眾人意料的後果，就可望從中獲利。機器解讀企業法說會資訊，或許正能賦予他們這種優勢。