市場消化科技股財報與Fed決策 亞股收盤走勢不一

美國聯邦準備理事會（Fed）一如預期維持基準利率不變之際，人工智慧（AI）巨頭財報表現不一和市場對企業投資與債務的疑慮加深，打壓近來樂觀氛圍，亞股今天收盤互有漲跌。

法新社報導，日前韓國晶片巨擘SK海力士（SKhynix）公布強勁財報，和聊天機器人Claude開發商Anthropic公布首次公開募股（IPO）申請文件，為市場帶來一波漲勢，有助安撫投資人緊張情緒。

韓國科技巨擘三星電子（Samsung Electronics）今天公布上季營業利益較去年同期暴增783%，但低於投資人預期，使亞洲市場再度籠罩不確定性。

Google母公司Alphabet上季獲利與營收均不如預期，拖累昨天盤後交易一度重摔10%；三星電子今天收盤下挫逾4%。這顯示交易者對企業獲利表現設定極高水準。

不過，微軟（Microsoft）上季營收與獲利均優於預期，受惠Azure雲端服務強勁；甲骨文（Oracle）也公布健康的營收預測。

聯準會今天稍早以10比2的投票結果，決定維持基準利率在3.75%至4.00%的區間，符合外界預期。Fed同時上修經濟評估，指出美國經濟正以「強勁的步調」成長。

聯準會等待更多通膨數據出爐之際，選擇暫緩調整借貸成本，至少等到下週美國期中選舉結束後再做決定。聯準會認為通膨水準仍「偏高」。

亞股方面，東京、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市收高，香港、上海、台北及首爾股市收低。