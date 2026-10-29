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中東戰爭打亂能源供應 殼牌第3季淨利攀升逾倍
英國能源巨擘殼牌（Shell）今天表示，中東戰爭打亂全球能源供應，並推升油氣價格，帶動公司第3季淨利較去年同期增加逾1倍，達到121億美元。
殼牌去年第3季稅後淨利為53億美元。
法新社報導，殼牌執行長薩萬（Wael Sawan）發表聲明表示：「在全球能源系統持續受到嚴重干擾的一季中，殼牌對營運績效的持續專注，帶來非常強勁的業績。」
殼牌第3季營收也從去年同期的682億美元，大幅增加至928億美元。
殼牌煉油利潤率第3季攀升至歷史新高，主要因中東戰爭及俄烏戰爭衝擊能源供應。煉油利潤率反映原油價格與其提煉出的燃料價格之間的價差。
自伊朗戰爭於2月底爆發以來，中東地區煉油產品的生產與出口持續受到嚴重干擾。
殼牌還表示，該公司將把庫藏股回購計畫規模提高至50億美元。
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