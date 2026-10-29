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快閃記憶體鹹魚翻身 向蘋果復仇

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國媒體報導，蘋果多年來利用優勢地位，極力壓低快閃記憶體（flash）供應價。路透
美國媒體報導，蘋果多年來利用優勢地位，極力壓低快閃記憶體（flash）供應價。路透

美國媒體報導，蘋果多年來利用優勢地位，極力壓低快閃記憶體（flash）供應價，再以高價賣給消費者，讓鎧俠（Kioxia）等製造商備感不滿。如今情勢逆轉，AI公司超越蘋果，成了flash的頭號採購商，這些供應商終於得以報仇，能向蘋果開出更高價格。

蘋果過去是flash的最大買家，拿下全球逾兩成供給。此種需求讓蘋果議價優勢大增，業者無奈之下，同意以最低價供貨給蘋果。

但蘋果強硬手段不只如此，該公司以極低價下單後，倘若flash價格下滑，還會拒絕收貨。這會讓供應商積壓大量滯銷晶片，其中包括替蘋果訂製的產品，最後往往只能再次降價求售。

蘋果合約的另一特點是可以審查供應商的帳簿，確保業者以最低價供貨。這讓蘋果取得flash廠商營運的第一手資料，包括工廠機台產量，得以判斷各家業者有多迫切需要大筆訂單。

TechInsights分析師庫恩說：「蘋果與記憶體供應商談判，向來極力殺價。現在局面翻轉，不少供應商額首稱慶」。TechInsights估計，蘋果今年斥資約250億美元採購flash，2025年相同數量的flash，只要60億美元。

快閃記憶體 蘋果

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