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上半年才加碼Google買在350美元 「股神」巴菲特最後一注恐被套牢

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
Google母公司字母上季財報不佳，盤後股價大跌，恐將導致「股神」巴菲特退休前對該公司的加碼陷入被套牢困境。美聯社
Google母公司字母上季財報不佳，盤後股價大跌，恐將導致「股神」巴菲特退休前對該公司的加碼陷入被套牢困境。美聯社

Google母公司字母（Alphabet）28日交出令人失望財報，盤後股價大跌，這恐將導致「股神」巴菲特卸任波克夏董事長前的最後一筆巨額投資，陷入被套牢困境。

巴隆周刊報導，據字母6月上旬公布的850億美元股權融資計畫，波克夏參與出資，上半年以每股約350美元價碼，增持了字母100億美元的股權。

然而，字母28日公布的第3季財報卻讓投資人大失所望，每股盈餘僅2.12美元，不及去年同期的2.87美元，也低於市場預期的約3美元，導致其盤後股價大跌逾10%至291美元。

字母並表示，由於人工智慧（AI）相關資本支出，該公司的自由現金流為負90億美元。

在今年7月的CNBC專訪中，巴菲特表示，增持字母股票是他的決定。巴菲特去年底卸任波克夏執行長，但仍擔任董事長，直到最近才也卸下董事長職位，並計劃交棒給其子霍華德。

雖然無法確認巴菲特買進字母股票的平均價格是多少，但很有可能超過每股300美元，甚至是接近320美元。

波克夏去年第3季買進字母1,800萬股，當時每股均價大約225美元；今年第1季又再增持約4,000萬股，均價約315美元；第2季則又增持近5,000萬股，包括上述以約350美元價格買進的近3,000萬股。截至6月底止，波克夏共持有字母1.06億股，包括含表決權和不含表決權的股權。

以盤後股價來計算，波克夏字母持股的目前價值約為300億美元，低於6月高峰時的370億美元。字母為波克夏的第四大持股，僅次於蘋果、美國運通和可口可樂。

波克夏過去會提供其前15大持股的成本，但從2020年代初期開始停止公布。這使外界更難計算其新投資帶來的盈虧，以及要求其為投資負責。

Google 巴菲特

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