為什麼微軟、甲骨文受追捧 Alphabet重挫近10%？現金流量才是王道

現金流量再度成為王道。

微軟和甲骨文（Oracle）周三向市場證明，有能力支應龐大的AI投資，不必無止境地向投資人伸手，股價因此獲得買盤支持。相較之下，Alphabet因持續燒錢而遭到賣壓，Google搜尋成長放緩，也加深市場疑慮：競爭是否正侵蝕這個支應AI擴張的核心事業？

微軟盤後股價上漲逾3%，Alphabet則重挫近10%。投資人愈來愈清楚區分，哪些企業正靠AI賺錢，哪些仍苦於控制成本。

過去，企業積極投入資金、甚至舉債搶算力，往往就能獲得市場青睞；如今，投資人更要求企業證明，這些投入帶來的成長，足以支應下一輪支出。

Meta上周已敲響警鐘。即使營收成長優於預期、展望樂觀，但市場卻更在意燒錢問題。反觀甲骨文，宣布計劃為外部籌資設上限，並預期2028會計年度下半年自由現金流量轉正，周三股價收漲近11%。

標普全球旗下Visible Alpha研究主管奧托（Melissa Otto）說：「Alphabet和微軟的情況，簡直天差地別。」

她說：「微軟這季展現很有節制的成長，Google卻持續燒錢，核心事業也不如預期。」這可能讓投資人開始追問，AI是否正搶走Google搜尋的部分市場。

Google第3季搜尋事業營收成長12%，低於市場預估的14.7%。儘管執行長皮伽（Sundar Pichai）表示，搜尋次數正以五年來最快速度成長，收入卻未達市場期待。

AI聊天機器人和代理正改變尋找資訊的方式，威脅這項長年獲利豐厚的事業；Google同時還須為AI投入更多資金。財務長阿胥肯納吉告訴分析師，2027年資本支出將明顯增加。

雲端營收倍增 仍趕不上支出

Alphabet今年資本支出預估最高達2,050億美元，這筆驚人投入也確實帶動另一項主要AI事業成長。

Google雲端營收增至去年同期的兩倍多，達307.1億美元，但仍被龐大支出蓋過。Alphabet繼第2季首次出現單季自由現金流量為負後，第3季缺口進一步擴大至90.7億美元。

持有Alphabet股票的Check Capital副總裁兼資深投資主管索茲伯格（Jeremy Saltzberg）說：「Google現在確實已是一家截然不同的公司，和三年前、五年前、十年前都不同。」

他不認同市場對支出的疑慮，認為OpenAI和Anthropic在矽谷AI模型競賽中似乎逐漸領先，Alphabet必須大舉投入，才能維持競爭力。

索茲伯格說：「我們認為，這是只有財力雄厚者才玩得起的競賽。如果明年沒有1,500億美元可投入資本支出，乾脆就別來了。」

微軟一面擴建 一面創造現金

微軟則形成鮮明對比。上季投入452億美元擴充運算基礎設施，仍創造186億美元自由現金流量，比華爾街預估多出近100億美元。

Azure雲端營收成長48%，優於預期，本季雲端成長預測也高於市場估計，反映企業對AI算力的需求依然強勁。

財報也反映，微軟正為AI開拓更廣泛的客群，不再只靠少數財力雄厚、算力需求龐大的客戶。OpenAI等業者過去正是帶動這波產業擴張的重要力量。

微軟執行長納德拉在分析師電話會議上說，愈來愈多企業不再只是試用最新、最強的AI模型，而是開始簽訂長約，「追逐新奇事物的熱潮正在消退」。

他說：「我要的是更廣泛的客群。我們有大客戶想向我們採購……只要價格合適，我們可能賣給他們一些。如果不合適，我們會耐心建立服務更廣泛客群的事業。」