路透：輝達逾4千億併Hugging Face 面臨反壟斷調查

兩位知情人士表示，美國司法部已針對輝達以129.3億美元（新台幣4208億元）收購開源平台Hugging Face的交易展開調查，評估這項交易將如何影響AI領域的競爭。

與此同時，反壟斷監管機構對這家晶片設計商的商業行為長達數年的調查，目前也仍在持續進行中。

路透社報導，知情人士表示，美國司法部近期的調查範圍涵蓋輝達（Nvidia）的收購案、投資、銷售手法，以及這家晶片設計商是否曾向客戶施壓。

知情人士指出，針對Hugging Face收購案，司法部官員已詢問，這筆交易是否會讓輝達掌握AI發展的核心分發管道。

輝達表示，這項收購案預計將於2027年上半年完成，並補充指出，Hugging Face將繼續支援並與多家晶片、雲端服務及AI供應商合作。

美國司法部針對輝達收購Hugging Face提出的詢問，以及持續深入調查輝達商業行為的相關細節，都是首度披露。

輝達現已成為科技經濟與AI浪潮的核心支柱，不僅投資Anthropic與OpenAI等巨頭，更在全球大舉推動資料中心的建設，好讓旗下晶片滿足AI極為龐大的運算需求。

美國司法部的任何行動，都可能對整個晶片產業產生連鎖反應，並對輝達藉由投資與收購來擴大AI影響力的策略帶來挑戰。不過，政府展開調查並不等同於存在違法證據，也不一定會引發訴訟。

美國司法部發言人援引長期以來的政策，拒絕對部門正在處理的任何案件發表評論。發言人另表示：「在川普總統領導下，美國司法部將繼續優先推動超級智慧（Super Intelligence）的發展，以造福美國人民。」

輝達拒絕置評，Hugging Face代表則未回應置評請求。