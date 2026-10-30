精品放超商貶低品牌價值？日GODIVA社長靠冰品突圍 打破40年瓶頸

頂級精品走進超商也能大賣？據日本商業雜誌「President Online」報導，比利時巧克力名牌GODIVA在1972年進軍日本，深耕近40年後卻面臨成長停滯。品牌雖深植人心，卻常被貼上「送禮專用」的標籤，民眾常因門檻太高而不敢走進專櫃。

在2010年左右，日本超商的高級杯裝冰淇淋市場已經相當成熟，日本上班族非常習慣在下班或深夜走進超商，花300到400日圓（約台幣62-82元）買一杯高級冰淇淋當作自我犒賞。2010年接任GODIVA Japan社長的周尚（Jérôme Chouchan）看準了這個消費數據，認為冰淇淋切入超商的阻力最小，便提出「令人嚮往又觸手可及」的新策略，大膽拍板將高檔冰淇淋直接進貨到超商開賣。

不過，這項顛覆性決策在當時引起強烈反彈，內部高達8成反對，連美國總部與合作通路也質疑不斷。反對者認為，超商屬於大眾日常消費場所，一旦隨手可買，恐破壞品牌宛如珠寶精品般的高貴形象，貶低了品牌價值。但社長力排眾議，認為只要產品維持頂級水準，在哪裡買根本不影響評價，唯有主動融入顧客生活圈才能打破瓶頸。

開賣後的實際成果帶來驚人反轉。超商冰淇淋不僅熱銷，更創造出「意料之外的連鎖效益」：許多新客群在超商嚐鮮後大為驚豔，紛紛好奇前往百貨門市一探究竟，意外帶動日本各百貨專櫃的來客數大幅暴增。超商通路不但未稀釋品牌光環，反而成為吸納新客的最強跳板，成功助攻品牌在10年間業績成長3倍，成為精品成功開拓大眾市場的行銷範例。