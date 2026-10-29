聽新聞
0:00 / 0:00
三星喊記憶體缺到2028 預估長期供貨協議將包下七成產能
三星電子29日表示，在人工智慧（AI）熱潮激增帶動需求激增下，記憶體晶片供不應求將持續到2028年，即便明年資本支出大幅增加，但新廠建設開支提高與設備交貨期拉長，都仍可能限制2028年的產量成長。
三星電子也指出，第七代高頻寬記憶體（HBM）HBM4E和下一代HBM5的晶粒尺寸擴大、以及製程層數增加，減少了每片晶圓的產出，都是擴增供應的限制因素。
三星電子預期，本季AI驅動的DRAM需求，將主要是「中央處理器（CPU）和繪圖處理器（GPU）平台相關的產品」，包括輝達（NVIDIA）殷切需要高頻寬記憶體（HBM）HBM4的Rubin繪圖晶片，還有Vera CPU。
三星電子表示，明年的HBM供應量已實質分配完畢，但大客戶仍持續提出額外的供應請求。
在NAND快閃記憶體部分，三星電子也提到與「個人AI代理服務擴大的相關」需求，帶動其固態硬碟儲存需求「暴增」。
客戶搶簽長期協議 確保供應
三星電子說，已和十家大客戶簽署長期供應協議（LTA），並正與其他十家洽談中，因為廣泛產業的更多客戶都尋求穩定的長期記憶體供應，包括超大規模雲端業者（hyperscaler）、伺服器製造商，以及行動、汽車和網路業者。
三星電子透露，若以目前合約協商步調判斷，2030年之前的產能，會有60%-70%被長期供應協議包下的可能性愈來愈高。
在基本合約條款到期後，這些長期供應協議能滾動式調整，每年透過協商延長條件，一些客戶要求額外拉長的時間，甚至遠超乎原先預期的程度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。