AI需求爆發 三星電子第3季營業利益大增783%創新高

彭博報導，美國國防部重要技術供應商帕蘭泰爾國防業務主管、共和黨前眾議員蓋拉格28日警告，隨著人工智慧（AI）技術快速發展，台灣在全球先進晶片供應鏈的地位越來越重要，讓中國大陸國家主席習近平更有理由不惜付出巨大代價奪取台灣。他認為，如果美國在AI競賽中遙遙領先，習近平可能認為現在就是阻止美國持續領先的關鍵時機，因為未來中國恐怕再也追不上。

2026-10-29 10:45