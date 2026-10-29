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AI需求爆發 三星電子第3季營業利益大增783%創新高
韓國科技巨擘三星電子（Samsung Electronics）今天公布第3季營業利益較去年同期大增超過780%，受惠於人工智慧（AI）半導體需求強勁。
法新社報導，三星電子是全球最大的記憶體晶片製造商。現在各大資料中心為了運行AI，正大量搶購先進晶片，也讓這類零組件需求極為強勁。
三星電子在監管文件中表示，今年7月至9月營業利益達107.4兆韓元（約新台幣2.6兆元），較去年同期大增783.1%。
三星電子表示，這是科技業首度有企業單季營業利益突破100兆韓元。
三星電子淨利較去年同期大增514.6%，達75.1兆韓元，營收則達195.2兆韓元。
然而，這項成績仍低於市場預期。彭博對經濟學家的調查顯示，市場原先預估三星電子單季營業利益為108.5兆韓元，淨利為89.4兆韓元。
儘管市場擔憂AI領域的估值可能過高，全球競相興建AI資料中心，為三星及其競爭對手帶來強勁的成長動力。
三星在聲明中表示，面對產能受限，記憶體業務藉由調整產品組合並聚焦AI相關產品，再創單季業績新高。
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