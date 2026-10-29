美前議員示警：AI競賽恐促習近平奪台 拿台積電挾持全球

彭博報導，美國國防部重要技術供應商帕蘭泰爾國防業務主管、共和黨前眾議員蓋拉格28日警告，隨著人工智慧（AI）技術快速發展，台灣在全球先進晶片供應鏈的地位越來越重要，讓中國大陸國家主席習近平更有理由不惜付出巨大代價奪取台灣。他認為，如果美國在AI競賽中遙遙領先，習近平可能認為現在就是阻止美國持續領先的關鍵時機，因為未來中國恐怕再也追不上。

蓋拉格（Mike Gallagher）28日在印第安納州出席一場國防政策活動時表示：「習近平不惜付出巨大代價也要拿下台灣的理由，正變得越來越充分。」他進一步指出：「如果我們在AI領域遙遙領先，現在就是他阻止我們的時機，因為未來他可能再也追不上。」

蓋拉格指出，台灣擁有全球最先進AI晶片的主要製造商台積電，這讓台灣成為全球AI發展的關鍵環節。如果北京認為美國在AI技術競賽中領先太多，中國便可能利用台灣在先進晶片供應鏈的關鍵地位，阻止美國AI技術繼續發展。

他警告：「如果中國拿下台灣，就能控制台積電，或讓台積電無法運作。屆時，中國將有能力在經濟上挾持世界其他國家。」

蓋拉格曾擔任美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席，長期主張對中國採取強硬立場，2024年離開國會後加入帕蘭泰爾（Palantir）。帕蘭泰爾是五角大廈的重要技術供應商，旗下「Maven智慧系統」（Maven Smart System）利用AI執行監視與目標鎖定任務，美軍對伊朗的軍事行動也曾使用這套系統。

中國駐美大使館發言人劉暢28日晚間回應，強調北京絕不容許外部勢力干涉，並呼籲美國在台灣問題上謹慎行事。他稱：「台灣問題是中國內政。兩岸企業在半導體及其他領域加強合作，才是實現互利共贏的正確道路。」

另一方面，蓋拉格也談到AI技術可能迎來的重大轉折。他指出，矽谷企業越來越常討論AI模型開始具備自我改進能力的關鍵時刻，這種超級智慧可能引起中國高度關注。他認為，如果AI真的正處於這樣的轉折點，其帶來的變革可能與1940年代核武問世同樣重大。