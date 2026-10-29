財報不如預期加上自由現金流轉負 Alphabet股價重挫

Alphabet今天公布財報，獲利與營收均不如預期理想，加上人工智慧（AI）投資持續擴大，盤後交易股價重挫逾10%。在科技大廠AI投資競賽持續升溫下，Alphabet表示2027年資本支出還將大幅增加，加劇市場對獲利表現與現金流的疑慮。

綜合法新社和路透社報導，Alphabet公布第3季（7月至9月）淨利較上年同期減少25%至262億美元，每股獲利2.12美元，遠低於金融數據分析公司輝盛（FactSet）調查分析師的預期。

Alphabet股票投資認列虧損87億美元，並歸因於持有馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司（SpaceX）的股權。SpaceX今年6月上市後，股價表現一直疲弱。

Alphabet第3季營收年增25%達1276億美元，略低於分析師預估約1280億美元；廣告營收成長11%達820億美元，也低於市場預期。

谷歌（Google）搜尋業務仍是公司最大收入來源，第3季營收年增12%達634億美元，但成長速度低於前一季的17%。

目前已成為美國電視螢幕上觀看時數最高的內容供應商YouTube，廣告營收年增9%達112億美元，低於前一季的13%成長率。YouTube Music與Premium全球訂閱用戶超過1.5億人，其中包含試用用戶。

向企業出租算力並提供AI工具的Google Cloud，第3季營收大幅成長103%達307億美元，優於分析師預期。

Alphabet表示自行研發的AI晶片TPU銷售，是推動Google Cloud成長的重要因素，第3季營業利益增至111億美元，達到去年同期的3倍。

Google已開始向外部企業銷售TPU晶片，對市場龍頭輝達（Nvidia）形成競爭壓力。根據本週媒體報導，OpenAI計劃採購部分Google TPU晶片。

Alphabet旗下的其他業務部門，包含自駕計程車公司Waymo，第3季營收為3.72億美元，營業虧損則達20億美元。

Alphabet第3季資本支出達514億美元，主要用於資料中心及AI晶片，超過去年同期240億美元兩倍。

Alphabet最新預估，2026年全年資本支出將達1950億至2050億美元，2027年資本支出還將大幅增加。

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）向分析師談及這波大規模投資時表示：「我認為，整體而言，這是一個長期規劃的過程，而不是短期的資源分配。」

Alphabet第3季透過發行債券籌得287億美元，並透過增發股票籌得124億美元，以支應AI發展計畫。

Alphabet表示，Gemini應用程式的用戶已達10億人。Google的AI模型目前每分鐘處理近320億個詞元（token），規模超過一年前的4倍。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整資料，這家科技巨擘公布的自由現金流為負90.7億美元，分析師原本預期為接近損益兩平。

這份財報反映出AI基礎建設所需的龐大成本。AI產業投資人一方面擔心企業支出過度，另一方面也憂慮，若投資不足，企業可能在競爭中落後。

市場預估，Alphabet、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）及Meta在2026年的合計支出將遠超過7000億美元，用於擴大AI資料中心規模、採購晶片及建置高效能網路設備。