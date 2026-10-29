AI熱潮不怕升息？華許不認同 Fed傳聲筒：舉債愈多利率影響可能愈大

聯準會（Fed）主席華許認為，AI投資同樣受升息影響，9月升息後，投資人已更審慎，部分資產信用利差也明顯擴大。有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯分析，科技業愈依賴外部籌資，利率的影響可能愈大，也將左右Fed還須升息多少。

Fed周三維持聯邦資金利率目標區間在3.75%至4%。華許未明示12月是否升息，但在記者會上，多次回應AI投資、融資成本和通膨之間的關係。

華許：利率的影響無孔不入

華許說：「有一段時間流行一種說法，認為升息不會影響AI，因為投資人預期的報酬截然不同。我對這種看法一直存疑。利率的影響無孔不入，幾乎所有事物都會直接或間接受到影響。」

他指出，9月初以來，科技業內外都已出現利率發揮作用的跡象。「投資人開始更審慎地選擇投資標的。某些資產的信用利差已經擴大，甚至大幅跳升。」

華許說：「所以，回到你問的新科技和這波投資熱潮：利率有影響嗎？我認為有，我也不認為他們能脫離整體經濟而獨立運作。」

提米羅斯指出，過去認為AI投資對利率不敏感，主要基於兩項假設：科技業預期的報酬遠高於資金成本，而且業者認定這是一場贏者全拿的競賽，必須搶先投入。但隨著企業從動用自有現金，轉向發債、售股籌資，升息對投資的約束也可能增強。

AI若不怕升息 其他產業恐先受衝擊

提米羅斯分析，AI投資對利率有多敏感，將影響Fed需要把利率升到多高。

若AI熱潮不受舉債成本上升影響，Fed可能必須更大幅壓抑住宅、商用不動產、小企業和中低所得家庭等對利率敏感的領域，才能降低整體需求；偏偏這些領域原本未必是通膨的主要來源。

他引述瑞銀美國首席經濟學家瑞銀美國首席經濟學家平格爾（Jonathan Pingle）的說法，Fed簡直需要兩套利率，一套因應AI熱潮，另一套適用於其他經濟活動。

反過來說，若AI投資比市場想像的更容易受到利率影響，Fed可能只須較少次升息，就能讓需求降溫，也減少對其他產業和家庭的傷害。

壓力可能先落在財力較弱的業者

提米羅斯提醒，整體AI熱潮看似不受影響，不代表業者都能承受升息。隨著資料中心建設愈來愈仰賴舉債，較高利率會透過信用市場，先衝擊財力較弱的業者，最後才影響現金充裕的科技巨人。

這也讓政策效果更難掌握：每次升息起初可能看不出太大影響，壓力卻逐步累積，直到某個環節突然撐不住，支出降幅可能超過Fed模型預估。

華許對金融情勢的描述仍有保留。他說：「投資人配置資金時變得更審慎。整體金融情勢雖已收緊，但我還不願、也無法說已達緊縮程度。」

提米羅斯在記者會上追問，AI投資愈依賴外部融資，是否使總需求對利率更敏感。華許並未直接回答，而是回應另一個問題，表示9月升息對金融市場及金融情勢的影響，大致符合他的預期。

成長不全靠AI 也未必代表經濟過熱

華許也反對把美國經濟的強勁表現，全歸功於AI。

他說：「把經濟強勁歸因於這波新科技，說起來很方便。但實際看數據，包括上次會議以來的數據，資本支出不只旺盛、強勁，成長也正擴及更多領域。」

「如果想說，我們看到的強勁表現只集中在少數領域，如今比幾季前更難這麼說。」

提米羅斯分析，成長擴及更多領域，通常代表企業和家庭支出增加，短期可能推高物價，尤其海外衝突若讓能源和原物料價格持續偏高，更須留意。

不過，華許並未認定，AI投資已使經濟過熱。當記者追問AI需求對通膨的影響時，他說：「經濟是否過熱？是否成長過強？我的多數同僚並不這麼認為。」

他指出，生產力已改善數年，而且多數改善早於目前討論的超級智慧發展。

「所以，經濟成長加快，但這並不能讓我認定，經濟成長正在造成通膨，讓我們的工作更困難。不過，我們會繼續檢視這些問題。」

要壓低通膨 也不願犧牲就業

華許強調，Fed希望透過金融情勢收緊，達成物價穩定，同時維持經濟成長。

他說：「我們的目標不是阻礙經濟運轉、讓人失業。我不認為我們必須這麼做。」

「我們落實政策的主要方式，是收緊金融情勢。自上次會議以來，金融情勢已稍微收緊，這並不讓我們感到不安。這讓我知道，政策正在發揮作用。」

但提米羅斯指出，華許的說法未能完全說服債市。投資人雖減少對明年升息的押注，長天期公債殖利率卻上升，反映對未來通膨仍有戒心。

AI投資若對利率敏感，可能讓Fed少升幾次息；能源和原物料價格若持續偏高，卻可能使通膨比預期更頑強。這兩股力量如何消長，仍是後續利率決策的考驗。