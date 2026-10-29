Garmin毛利率創新高股價為什麼大跌？記憶體漲價將壓縮明年利潤

Garmin第3季獲利優於預期、調高全年展望，周三股價卻重挫近6%。低價記憶體庫存逐漸用完，新採購成本攀升，恐壓低明年毛利率，增加備貨也占用更多資金，成為市場焦點。

Garmin第3季營收成長12%至19.9億美元，調整後每股純益2.76美元，優於預估的2.39美元；毛利率達63.3%，創歷史新高。不過，這也受惠於低價記憶體庫存、新台幣貶值及約3,300萬美元關稅退款，未必能持續。

Garmin執行長潘伯（Clifton Pemble）表示，新採購記憶體價格遠高於去年，預期2027年整體毛利率將回到歷史區間，但未提供具體數字。他也未排除漲價，他說調整售價是因應成本上升的工具。

Garmin為確保供應，增加部分零組件庫存，並向供應商預付款。庫存較去年底增加27%至約23億美元，全年自由現金流量預估則從約14億美元降至11億美元。

這份財報的考驗在於，需求雖強，低價庫存帶來的好處卻將消退。Garmin能否透過售價、產品組合和供應鏈安排維持獲利，比單季業績更受市場關注。