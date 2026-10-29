快訊

禁韓流卻讓金珠愛變時尚偶像 北韓服裝放寬藏政治意涵

不只策畫河口湖命案！李碩彬開3000萬遊說「殺夫詐保」 女助理嚇到1天閃辭

砸百億買股權重返台北101 魏應交班師回朝的背後盤算

聽新聞
0:00 / 0:00

Azure雲端營收強勁成長 助微軟營收獲利雙雙優於預期

中央社／ 舊金山28日綜合外電報導

受惠於Azure雲端服務營收在截至9月的季度勁揚48%，微軟（Microsoft）公布高於市場預期的營收與獲利，帶動股價今天下午大漲逾5%。

法新社報導，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）在聲明中表示：「我們正為整個技術架構上的客戶，提供更強大的功能、更多選擇、更高的掌控度，以及更具成本效益的服務。」

這家科技巨擘今天在提交給美國證券主管機關的文件中表示，公司總營收達923億美元，獲利則超過366億美元。

根據FactSet的資料，分析師原先預估微軟營收約906億美元、獲利約351億美元。

這份季度財報發布前幾天，微軟才向約6萬名員工提出自願離職方案，這相當於全球1/4的員工。微軟正大舉砸下重金投資人工智慧（AI）領域。

這是微軟今年第2次向員工提出自願離職方案。微軟今年4月曾讓美國約7%的員工選擇提前退休。

根據微軟提交的監管文件，截至6月底，微軟在全球共有22萬3000名員工，低於2025年底的22萬8000人。

微軟本月稍早也宣布推出新款Surface Ultra筆電，搭載輝達（Nvidia）的AI晶片，售價將超過2500美元（約新台幣8.1萬元）。

微軟 雲端 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

微軟財報／Azure雲端強勁成長48% 自由現金流高於預估…盤後股價漲

微軟資本支出低於預期！揭原因非AI投資縮手 CoreWeave、Nebius盤後重挫

微軟攢錢做AI 祭優離方案…鼓勵6萬名員工申請自願離職

微軟6萬人符合優離資格！AI砸重金建資料中心 科技業人力面臨調整

相關新聞

Fed決策／利率按兵不動、12月升息未明 聯準會決策五要點一次看

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三以10票對2票決定維持利率不變，兩位官員主張升息1碼。聯準會（Fed）重申抑制通膨的決心，但未明確暗示12月是否升息。以下是利率決策聲明及主席華許記者會的五大重點：

Fed決策／利率按兵不動 一如市場預期 但暗示通膨壓力仍強

美國聯準會（Fed）於美東時間28日下午2時（台北時間29日凌晨2時）宣布利率政策按兵不動，聯邦資金利率目標區間維持在3.75%–4%，一如市場預期。

美股收盤／Fed按兵不動 費半連漲四天 微軟盤後漲逾4%、字母重摔逾7%

美國股市周三小幅收高，聯準會（Fed）維持利率不變，市場仍押注12月升息，但降低對明年進一步升息的預期。AI相關企業財報帶動買氣，費城半導體指數連漲四天。盤後科技巨人財報好壞不一，微軟漲逾4%，Alphabet跌逾7%。

SK海力士：記憶體缺到2030年 已與14家主要客戶簽長約

全球第二大記憶體廠SK海力士昨（28）日於財報會議表示，旗下到2029年的DRAM與高頻寬記憶體（HBM）產能已全部完售，預期記憶體短缺狀況將延續至2030年，在此之前，市場需求都將持續超過供給。

微軟財報／Azure雲端強勁成長48% 自由現金流高於預估…盤後股價漲

微軟（Microsoft）財報與財測都優於市場預期，上季Azure雲端基礎設施業務強勁成長48%，同時將資本支出控制在市場預期內，在市場持續擔憂AI投資能否帶來回報之際，成功提振投資人信心。消息激勵微軟股價一度勁揚5%。

蘋果首款觸控MacBook Pro登場！OLED、動態島上身 11月6日開賣

蘋果周三發表首款觸控螢幕MacBook Pro，一改近20年來排斥筆電採用觸控的立場。新機更輕薄，首度搭載OLED螢幕和「動態島」，11月6日開賣，14吋版本2,899美元起。蘋果盼以新功能提振Mac銷售，但售價提高、電腦市場需求疲弱，買氣仍待考驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。