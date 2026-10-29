Azure雲端營收強勁成長 助微軟營收獲利雙雙優於預期

受惠於Azure雲端服務營收在截至9月的季度勁揚48%，微軟（Microsoft）公布高於市場預期的營收與獲利，帶動股價今天下午大漲逾5%。

法新社報導，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）在聲明中表示：「我們正為整個技術架構上的客戶，提供更強大的功能、更多選擇、更高的掌控度，以及更具成本效益的服務。」

這家科技巨擘今天在提交給美國證券主管機關的文件中表示，公司總營收達923億美元，獲利則超過366億美元。

根據FactSet的資料，分析師原先預估微軟營收約906億美元、獲利約351億美元。

這份季度財報發布前幾天，微軟才向約6萬名員工提出自願離職方案，這相當於全球1/4的員工。微軟正大舉砸下重金投資人工智慧（AI）領域。

這是微軟今年第2次向員工提出自願離職方案。微軟今年4月曾讓美國約7%的員工選擇提前退休。

根據微軟提交的監管文件，截至6月底，微軟在全球共有22萬3000名員工，低於2025年底的22萬8000人。

微軟本月稍早也宣布推出新款Surface Ultra筆電，搭載輝達（Nvidia）的AI晶片，售價將超過2500美元（約新台幣8.1萬元）。