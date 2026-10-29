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獲利增至15倍還不夠！三星半導體業績遜預期 HBM競爭再受檢視

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
三星半導體事業第3季營業利益低於分析師所料。路透
三星半導體事業第3季營業利益低於分析師所料。路透

三星電子半導體部門第3季獲利增至去年同期的15倍，仍略低於市場預期，讓近日重新升溫的AI建設投資熱情稍稍降溫。三星電子周四早盤股價下挫2.7%。

SK海力士及美光競爭的三星半導體事業，第3季營業利益達106.5兆韓元（800億美元），低於分析師平均預估的108.5兆韓元。三星整體淨利為75.21兆韓元。

記憶體價格飆升、AI開發業者需求持續強勁，原本讓市場更期待記憶體業者能維持多年成長。三星獲利不如預期，可能加深投資人疑慮，擔心 能否把全產業供應吃緊的局面，轉化為更高的獲利率？尤其競爭對手正受惠於利潤豐厚的高頻寬記憶體（HBM）長期合約，這類記憶體是輝達加速器所需的關鍵零組件。

獲利不如預期，可能使三星面臨更大壓力，必須證明HBM4等先進記憶體已有進展。在這些領域，三星與SK海力士仍然激烈競爭。投資人期待看到三星獲利能力提升、產品組合改善，以及客戶承諾長期採購。

SK海力士周三公布亮眼財報，並計劃再回饋股東約450億美元，且預期供應短缺至少持續至2030年，讓市場更相信強勁需求仍可延續多年。

三星8月表示，今年計劃回饋投資人最多110兆韓元，將把約半數自由現金流量用於回饋股東，第3季預計發放30兆韓元現金股利。該公司也打算買回約15兆韓元股票，用於員工獎酬。

三星 半導體 SK海力士

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