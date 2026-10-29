微軟資本支出低於預期！揭原因非AI投資縮手 CoreWeave、Nebius盤後重挫

CoreWeave、Nebius等新興雲端運算業者股價在盤後交易下跌。微軟公布的上季資本支出低於市場預期，顯示該公司基礎設施合作夥伴交付資料中心運算容量所需的時間，可能比預期更長。

微軟與Alphabet上季資本支出低於預期 但長線藍圖不變

微軟、Google母公司Alphabet上季的資本都低於市場預期，不過，兩家公司都確認大致維持全年資本支出預測，Alphabet明年更進一步擴大支出。微軟預估截至明年6月止的2027年度資本支出達1,700億美元；Alphabet預估在2027年全年資本支出將突破3,000億美元，大幅高於今年預估超過2,000億美元的規模。

微軟周三（28日）公布，上季資本支出與融資租賃合計達452億美元，較去年同期增加約30%，但低於公司原先預估的500億美元，以及分析師平均預估的507億美元。

供貨瓶頸非需求減退 第三方雲端運算容量延後交付

微軟投資人關係副總裁尼爾森表示，資本支出低於預期，是因為部分第三方雲端運算容量延遲交付，而非公司調整了原有的整體支出計畫。

微軟財務長胡德（Amy Hood） 在分析師會議中也表示：「部分原本預期在第1季度（7-9月）交付的第三方產能，延後了交付時間。」

消息拖累CoreWeave與Nebius股價盤後分別重挫約5%，IREN則下跌約3%。

微軟加速布局短期高報酬資產

隨著微軟大舉投資AI基礎設施，該公司對新雲端業者提供的運算容量尤其仰賴。微軟去年底與 Nebius簽署一項近200億美元的合約，取得延續至2030年代的運算資源。此外，微軟也是 CoreWeave的主要客戶之一。

近期，這些新雲端公司及同業的股價經歷數周震盪。利率上升引發市場疑慮，投資人擔心未來舉債成本將過於高昂，放款機構也可能開始撤回資金。

微軟在財報中指出，Azure雲端事業營收較去年同期大增48%，增幅遠高於資本支出的成長幅度。微軟表示：「由於商品收貨與付款之間存在時間差異，加上融資租賃所占比重下降，營收成長幅度高於資本支出增幅。」

胡德指出，目前，微軟約有75%的資本支出用於使用年限較短的資產，例如英特爾晶片及輝達的GPU。這一比率高於過去三季約66%的水準，也高於去年同期季的50%。這項轉變顯示，微軟正優先投資能夠迅速轉化為營收的基礎設施。

微軟估本季資本支出將超過500億美元

胡德表示，微軟本季（10-12月）資本支出及融資租賃金額預期將超過500億美元，高於分析師平均預估的531億美元；由於產能方面的問題，2027年日曆年資本支出及融資租賃金額則預期達1,700億美元。

她表示，「目前我們預期，會計年度下半年（意指2027年第1、2季）資本支出將加速成長，主要來自中央處理器（CPU），包括較高的記憶體及儲存成本，以及GPU的支出；此外，部分原本延後的第三方產能交付，也將移至下半年。」

她指出，相關延誤涉及提供GPU即服務（透過雲端提供GPU運算資源服務）的業者。

Alphabet預告2027年資本支出突破3,000億美元

另一方面，Alphabet周三公布的資本支出也低於市場預期，上季資本支出總額為513.6億美元，雖然比前一季成長，但低於分析師預估的550.9億美元。

不過，Alphabet維持全年資本支出預測不變，此前在第2季已將全年資本支出預測從1,900億美元上調至1,950億至2,050億美元。全年資本支出預期將突破2,000億美元，並於2027年進一步超過3,000億美元。

Alphabet財務長阿胥肯納吉（Anat Ashkenazi）向分析師表示：「我們仍預期2027年資本支出將大幅增加，並將在第4季財報會議上提供進一步細節。」