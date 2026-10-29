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AI燒錢有盡頭？甲骨文預告現金流轉正 額外籌資設上限…股價大漲11%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
甲骨文周三預告，2029會計年度自由現金流量可望達300億美元。路透
甲骨文周三預告，2029會計年度自由現金流量可望達300億美元。路透

甲骨文周三預告，該公司AI建設支出會在今、明兩個會計年度達到高峰，2029會計年度自由現金流量可望達300億美元，並承諾至2030會計年度額外籌資不超過200億美元。市場對龐大AI投資和舉債的疑慮稍緩，股價收盤大漲11%，債券也上漲。

甲骨文財務長馬克森（Hilary Maxson）在拉斯維加斯年度投資人日表示，自由現金流量預計在2028會計年度下半年轉正，2029會計年度達300億美元，優於市場原先預期仍將為負的情況。甲骨文會計年度於每年5月底結束。

資本支出將觸頂 2029年起靠自身資金支應成長

甲骨文表示，資本支出將在目前及下一個會計年度，也就是2027和2028會計年度達到高峰，2029會計年度預計下降，屆時成長所需資金將由自身支應，不再仰賴外部籌資。

甲骨文原以資料庫軟體聞名，如今正轉型為AI算力供應商，為OpenAI等客戶大舉興建資料中心。龐大建設支出使其成為市場檢視AI投資能否回本的焦點。在截至今年5月底的2026會計年度，甲骨文自由現金流量為負237億美元，是率先因資料中心投資而出現自由現金流量轉負的大型科技業者。

馬克森表示，未來幾年將交付新增7GW的資料中心容量，使2028會計年度底的總容量超過10GW。1GW電力約可供75萬戶美國家庭同時使用。

彭博行業研究分析師Anurag Rana認為，這項支出計畫和展望，可能舒緩市場對未來兩年之後資本支出仍居高不下的疑慮。

額外籌資上限200億美元 股票、債務各半

甲骨文承諾，從現在到2030會計年度，支應這波AI建設所需的額外籌資將以200億美元為上限，發行股票和舉債各占一半。

馬克森說：「我們宣布，這200億美元將由債務和股權各占一半，這就是支應本輪剩餘建設所需的最後一筆資金。」

甲骨文表示，供應商融資、客戶提供硬體，以及客戶預付款，將減少自由現金流量轉正前所需的前期資金。

該公司今年曾表示，目前會計年度將透過股票和債務籌資400億美元，其中200億美元股票發行已在第1季完成。截至8月31日，應付票據及其他借款合計約1,253.4億美元，現金及約當現金約363.7億美元。

甲骨文預測，2029會計年度淨負債將降至全年全年調整後稅息折舊及攤銷前利益（調整後EBITDA）的3.5倍以下。目前該公司信用評等僅比非投資級高一級，標普7月才調降評等。

OpenAI訂單龐大 建設和資金壓力仍在

與OpenAI的合作，為甲骨文雲端事業增加數千億美元待履行訂單，但要完成這些合約，必須先投入龐大資金興建資料中心，迫使該公司仰賴舉債和售股。

相較於微軟和亞馬遜，甲骨文缺乏同樣深厚的營收基礎，又極其仰賴仍在虧損的OpenAI，使投資人更在意建設進度、客戶付款和投資回報。

部分計畫也遭遇許可審查及施工延誤。金融時報報導，甲骨文9月向Blue Owl旗下Stack Infrastructure發出不可抗力通知，這表示新墨西哥州一項占地1,400英畝的資料中心園區若受阻，或未能如期於2028年啟用，可延後付款。

甲骨文在威斯康辛州的計畫也面臨電力供應延誤，密西根州另一項計畫則遭當地居民反對。

Emarketer分析師Jacob Bourne說，甲骨文正試圖讓投資人相信，龐大的AI建設支出其實有章法可循。他認為，這些預測雖雄心勃勃，也遠未獲得保證，但至少回應了投資人的疑慮，提出一條較樂觀的解決途徑。

股債同步上漲 維持2030年營收目標

甲骨文股價盤中一度上漲逾12%，收盤漲約11%，創5月29日以來最大單日漲幅。周二收盤前，今年股價仍累計下跌33%。

債市也有正面反應。金融時報引述彭博資料指出，甲骨文30年期債券價格升至面額約83%，高於10月中旬低點的79%；五年期信用違約交換（CDS）則小幅降至287.2個基點。

甲骨文重申，2027會計年度營收將超過900億美元，調整後每股純益為8.1美元；2030會計年度營收將超過2,250億美元，調整後營業利益率高於40%，調整後每股純益超過21美元。

甲骨文 現金流 上限

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