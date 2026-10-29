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聯準會維持利率在3.75%至4%不變 12月升息機率達8成

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
聯準會維持利率不變，一如市場預期。路透
聯準會維持利率不變，一如市場預期。路透

美國聯邦準備理事會（Fed）今天一如市場預期，決定維持利率不變。在等待更多通膨數據之際，聯準會選擇暫緩調整借貸成本，至少等到下週美國期中選舉結束後再做決定。聯準會表示通膨「仍處於偏高水準」。

路透社報導，聯準會以10比2的投票結果，決定將基準利率維持在3.75%至4.00%的區間。同時，聯準會上修經濟評估，指出美國經濟正以「強勁的步調」成長。

聯準會主席華許（Kevin Warsh）表示有信心，在不必「往經濟運轉的齒輪裡撒沙子」、不拖慢經濟成長或推高失業率下，將通膨降至2%的目標。

華許在兩天政策會議結束後召開記者會。他表示，預計明天公布的第3季國內生產毛額（GDP）報告，將顯示投資與消費支出強勁，經濟成長速度也將較今年上半年加快。不過，他認為美國經濟並未「過熱」，也沒有出現需要抑制的需求帶動型通貨膨脹。

華許表示：「經濟正朝著正確方向發展。經濟是否過熱？成長是否過於強勁？我的大多數同僚並不這麼認為。」

他再次提出先前的觀點，認為生產力的變化，即使是人工智慧（AI）熱潮出現之前的變化，也可能讓美國在通膨壓力較低的情況下，維持更快的經濟成長。

他指出，聯準會目前較高的政策利率，已開始反映在略為緊縮的信貸環境中。例如，這可能減緩企業投資，也可能是近期股市下跌的原因之一。如果股市走弱進一步抑制較富裕家庭的支出，也可能成為降低通膨壓力的另一股力量。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受CNBC訪問時表示，政府仍然相信，華許能在實現2%通膨目標與維持經濟成長之間「找到適當的平衡」。

然而，負責制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）在最新政策聲明中暗示，未來可能還需要進一步升息。華許的部分同僚也已明確表達憂慮，認為在AI熱潮及強勁消費支出的帶動下，需求開始推高物價。

FOMC表示，在現在到12月的下次政策會議期間，「累積更多資訊，將有助於委員會判斷適當的政策立場，以確保通膨及時回到委員會設定的2%目標。委員會將實現物價穩定。」

目前遭美國總統川普尋求解除職務的聯準會理事庫克（Lisa Cook）今天投下反對票，主張升息1碼（0.25個百分點）；克里夫蘭聯準銀行總裁漢麥克（BethHammack）一向鷹派立場，這次也投下反對票，支持升息。

市場反應相對平淡。利率決策公布後，美股漲幅略為收斂，但當天收盤仍收高。較長天期美國公債殖利率進一步走高。短期利率期貨小幅上漲，反映交易員略微降低對聯準會未來升息的押注。

牛津經濟公司（Oxford Economics）首席美國經濟學家皮爾斯（Michael Pearce）表示：「讓聯準會維持鷹派立場的力量並未消退。柴油與汽油價格仍處於高檔，AI帶動的通膨並未緩解，勞動市場也依然具有韌性。」

本週會議的結果原本就在市場預期之中。多位聯準會高層官員之前已表示，在上個月批准升息1碼後，沒必要急於再次升息。

通膨與整體生活成本已成為美國政治選戰的核心議題。11月3日期中選舉將決定川普所屬共和黨能否繼續掌控國會參眾兩院，或是民主黨能否取得領導地位，並獲得更大的監督權力，包括對聯準會的監督權。

華許今天向記者表示，政治因素並未影響本週維持利率不變的決定。

金融市場目前仍預期，未來幾個月聯準會可能再升息一至兩次，不過，在華許發表談話後，市場對升息的信心略有下降。

市場定價顯示，聯準會在12月8日至9日會議的升息機率約為80%，而且在明年3月前，借貸成本可能再度上升。

聯準會 利率 升息

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