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聯準會3大重點：兩委員反對維持利率、力抗通膨、會議安排調整

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
FOMC決議維持利率不變，但有2名委員投下反對票。路透
FOMC決議維持利率不變，但有2名委員投下反對票。路透

2026年倒數第2場聯邦公開市場委員會（FOMC）會議已順利落幕，聯邦準備理事會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）在記者會上透露一些新資訊。

美國媒體「財經內幕」（Business Insider）報導，聯邦公開市場委員會今天在會議中決定維持利率不變，但有兩名委員持不同意見。

目前通膨率仍高於聯準會設定的2%目標，失業率則維持在低檔。此外，華許也宣布調整明年的聯邦公開市場委員會會議安排。

以下是今天聯準會會議的3大重點摘要：

兩名委員持不同意見

上個月升息25個基點的決定以12比0一致通過，但10月維持利率不變的決議結果則為10比2。庫克（LisaCook）和漢麥克（Beth Hammack）希望再次升息25個基點。

財富管理公司Glenmede投資策略與研究主管普賴德（Jason Pride）在評論中表示：「政策走向偏向緊縮，今天的決定顯示，委員們的分歧在於何時採取行動，而非最終政策方向。」

通膨問題仍未解決

華許詳細說明雙重使命中就業方面的幾項正面訊號，包括近初領失業救濟金人數的4週移動平均值偏低、失業率較去年同期下滑，以及就業成長優於去年。

另一方面，雙重使命中的另一項目標，也就是物價穩定，則更令人憂心。通膨率持續高於聯準會設定的2%目標，聯準會9月升息，試圖抑制通膨。華許今天在記者會上表示，聯邦公開市場委員會的討論大多聚焦於物價穩定。

他說：「近幾週能源及相關價格再度上漲。我們的職責是確保部分產業的相對價格變動不會擴大至整體經濟，並確保通膨預期維持在目前的錨定水準。」

華許指出，抑制通膨既非取決於日曆上的某個特定日期，也不是看單一的經濟數據就能決定。

他說：「如果事情只取決於這兩點，這份工作就會容易得多，我們也不至於遭受通膨率近6年來高於目標的困擾。」

會議安排將有變動

明年秋季的會議安排將有所不同。華許在聯邦公開市場委員會記者會上宣布，明年雖然仍如往常舉辦8場會議，但其中一場將「專門討論整體貨幣政策策略，不會就聯邦資金利率進行表決，也預計不會發布政策聲明」。他預計2028年將有兩次會議採取這種安排。

Monex USA資深交易主管培瑞斯（Juan Perez）在評論中表示：「聯準會會議時程的變動影響重大，這會重挫美元。資訊減少將對前瞻指引是個大問題。同時也像是聯準會在變相承認：經濟並未全速運轉。」

華許表示，這項變動經過數次會議討論，目的是騰出時間與空間進行「策略性研議」，從更長遠的時間尺度檢視問題，並深入思考重大議題。

他說：「這是為了讓貨幣政策的施行重回正軌所進行的又一項改革。」

聯準會 通膨 利率

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