微軟財報／Azure雲端強勁成長48% 自由現金流高於預估…盤後股價漲

微軟（Microsoft）財報與財測都優於市場預期，上季Azure雲端基礎設施業務強勁成長48%，同時將資本支出控制在市場預期內，在市場持續擔憂AI投資能否帶來回報之際，成功提振投資人信心。消息激勵微軟股價一度勁揚5%。

Azure雲端業務成長強勁、自由現金流也高於預估

微軟周三（28日）公布，上季營收成長19%，達923億美元，其中，備受市場關注的雲端運算部門Azure營收成長48%，達332億美元。兩者成長率分別高於分析師原估的17%、44%。

剔除部分項目後，上季每股盈餘4.89美元，高於分析師平均預估的4.72美元。

在上季，微軟創造186億美元自由現金流，雖然年減27%，但仍比分析師預期高出約100億美元，資本支出則低於原先預估。

展望本季，微軟預估Azure成長率將達49%至50%，高於分析師預估的47.6%；預期整體營收將達960億至971億美元，也高於市場預估的956億美元。

微軟股價在盤後一度大漲逾5%，但稍後漲幅收斂至2.88%，報每股546.30美元。在此之前，微軟7月29日公布亮眼財報後，股價已累計大漲36%。

強勁的財務實力讓微軟有別於Alphabet及Meta等競爭同業。這些公司的大規模AI投資已壓縮自由現金流，並提高對借款融資的依賴。Alphabet上季資本支出大增，自由現金流降至負90.7億美元，儘管雲端營收翻倍成長，仍無法抵銷市場疑慮，股價在盤後交易重挫10%。

上季資本支出低於預期 主要和第三方延遲交付有關

微軟正積極將AI商業化，一方面銷售整合AI功能的辦公應用程式，另一方面透過Azure雲端事業提供AI模型使用服務。這次財報顯示，微軟正成功掌握企業對AI的需求，緩解市場對這項技術可能威脅其軟體業務版圖，以及公司AI發展過度依賴尚未獲利的OpenAI等疑慮。

另一方面，微軟正擴大建設旗下資料中心的伺服器設施，以便衝刺雲端事業的AI模型服務。衡量資料中心投資規模的重要指標—資本支出在上季成長30%，達452億美元，但低於公司原先預估的500億美元。

微軟投資人關係副總裁尼爾森表示，資本支出低於預期，是因為部分第三方雲端運算容量延遲交付，而非公司調整了原有的整體支出計畫。

2026年迄今，微軟資本支出已達1,181億美元，若要達到公司7月提出的全年1,750億美元資本支出預測，微軟須在今年最後三個月再投入569億美元。

預告本季資本支出將超過500億美元

微軟財務長胡德（Amy Hood） 表示，預期本季資本支出將超過500億美元，而且明年初上半年相關支出還會進一步增加。

胡德也表示，當公司認為時機有利時，將會「進一步籌措資金」。微軟的數家同業已透過發行新股或舉借新債，為資料中心建設籌措資金。

胡德在會議上表示，若排除匯率波動影響，Azure本季營收成長率最高可達50%；公司整體營收則可達971億美元。這兩項預測均高於分析師預期。她表示：「目前需求仍然超過供給。」

納德拉採取低成本策略

執行長納德拉（Satya Nadella）正透過提供價格更低廉的選項，爭取企業AI需求。隨著企業部署 AI的成本日益攀升，微軟陸續推出多款成本較低的模型，新推出的Copilot Cowork AI代理工具也讓使用者能在不同模型之間切換。

納德拉周三在聲明中表示：「透過協助組織建立並掌握自己的智慧能力，並藉由確保AI代理的安全性與防護機制贏得信任，我們正將創新轉化為日益廣泛的採用。」