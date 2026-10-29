賓士擬推新中國戰略 降低獲利依賴、擴大當地零組件採購

德國汽車大廠賓士受中國市場銷售下滑影響，下修全年獲利預測。執行長康林松今天表示，賓士將改變過去20年的中國經營模式，擴大當地零組件採購，並降低對中國市場獲利的依賴，預計明年初公布新中國戰略。

賓士（Mercedes-Benz）今天公布第3季財報，汽車部門調整後營業利益為5.6億歐元（約新台幣202億元），較去年同期的11.39億歐元減少約51%；衡量汽車銷售獲利能力的調整後銷售報酬率，也從去年同期的4.8%降至2.5%。

受到中國市場競爭加劇，以及預期第4季原物料與新車相關成本增加影響，賓士將全年汽車部門調整後銷售報酬率預測，從原先的3%至5%下修至2%至3%。

德國產經媒體商報（Handelsblatt）分析，中國過去是賓士最重要的獲利來源，但隨著中國經濟疲弱、房地產市場低迷，以及本土汽車品牌競爭加劇，賓士在中國的銷售持續下滑。

商報援引賓士數據指出，今年前9個月賓士在中國交車29萬7000輛，年減29%，僅約2023年同期的一半；中國市場占賓士全球乘用車銷量的比重，也從數年前約1/3降至目前約1/5。

賓士執行長康林松（Ola Kaellenius）表示，公司正全面檢討中國業務，將改變過去20年在中國生產汽車、同時從歐洲供應零組件的經營模式。

未來在中國製造的汽車，幾乎所有零組件都將在當地採購，以降低成本，增加產品定價的彈性。首款採用新策略的車型，預計是2027年下半年推出的電動E-Class。

面對中國汽車市場激烈的價格競爭，康林松表示，賓士不會為了提高市占率而大幅降價，而是將在銷量與獲利之間取得平衡，並依市場需求調整中國工廠產能。

為彌補中國業務衰退，賓士也計畫擴大美國市場占有率，並加強中國以外的亞洲市場，降低對中國市場獲利的依賴。

康林松同時強調，賓士不會退出中國。中國仍是全球最大汽車市場，也是賓士重要的技術創新與合作市場，未來仍將在集團全球戰略中占有重要地位。

商報根據賓士最新財報指出，截至9月底，汽車及廂型車業務的淨流動資金達310億歐元，接近去年底的322億歐元。儘管中國市場銷售下滑衝擊獲利，賓士整體財務狀況仍相對穩健。