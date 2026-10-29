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震撼光通訊業界！邁威爾傳下周宣布收購Lumentum 盤後股價劇烈反應

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
邁威爾（Marvell Technology）傳出深入洽談收購光通訊業者Lumentum。彭博資訊
邁威爾（Marvell Technology）傳出深入洽談收購光通訊業者Lumentum。彭博資訊

知情人士透露，美國IC設計光通訊大廠邁威爾（Marvell）正深入洽談收購資料中心光通訊零組件業者Lumentum，可能成為一筆重量級交易，也凸顯AI領域的業者競相透過整併擴大規模。

彭博資訊引述知情人士說法報導，雙方最快可能於下周宣布交易。Lumentum目前市值約830億美元，邁威爾市值約2,210億美元。

邁威爾與Lumentum的代表目前尚未能立即取得聯繫，無法對此發表評論。

知情人士說，雙方尚未達成最終協議，包括收購時程在內的細節仍可能有所變動。

邁威爾股價在28日美股盤後交易重挫約8%，至每股231.30美元；Lumentum股價一度飆漲約17%， 稍後漲幅收斂至11%，報每股1,018.00美元。

這樁收購談判凸顯出，AI的發展已掀起一波密集的併購交易熱潮。今年稍早，輝達（NVIDIA）已向Lumentum投資20億美元。

Lumentum生產雷射及其他光學技術設備，用於高速傳輸大量資料。隨著AI熱潮持續延燒，這類硬體已成為關鍵基礎設施，協助資料中心與電信業者在伺服器、不同設施及其他目的地之間傳輸資訊。

邁威爾科技是一家半導體製造商，目前向Lumentum採購雷射產品。若雙方完成交易，將有助於邁威爾科技簡化供應鏈。

兩家公司總部均位於美國北加州。

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