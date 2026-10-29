Alphabet財報／AI賺錢沒跟上 Google現金缺口擴大、盤後重摔11%

Google母公司Alphabet第3季雲端營收倍增，但搜尋廣告成長放緩、AI支出激增，自由現金流量缺口擴大至91億美元，股價盤後一度重挫近11%。AI搜尋用量增加，賺錢能力卻不及傳統搜尋，讓市場更擔心龐大投資何時能帶來回報。

Alphabet周三公布，第3季營收成長25%至1,276億美元，略低於市場預期；扣除支付合作夥伴的款項後，營收為1,112億美元，也稍遜預估。廣告營收為820億美元，低於分析師預期的836億美元。

AI搜尋愈用愈多 廣告收入成長卻放緩

搜尋及相關事業營收成長12%至634億美元，不如市場預期的649億美元，增幅也低於第2季的17%和第1季的19%。

Google商務長辛德勒（Philipp Schindler）在財報電話會議上說，隨著用戶採用新的「AI模式」，搜尋次數正以五年來最快速度成長，但AI模式從搜尋取得收入的能力，仍低於傳統搜尋。該公司正擴大透過AI模式賺取收入。

這使Google面臨兩難：為了因應OpenAI和Anthropic的競爭，必須加快將AI導入搜尋。但用戶轉向AI模式，卻可能拖慢原有廣告收入成長。Google正把AI整合進搜尋、YouTube和Gmail等產品，相關回報仍未超過龐大投入。

Investing.com資深分析師蒙泰羅（Thomas Monteiro）說，這季像是Alphabet必須面對現實的時刻，執行長皮查和他的團隊若無法改善AI賺錢的方式，未來可能失去部分核心事業的領先地位。

單季資本支出逾510億美元 現金缺口擴大

Alphabet第3季資本支出逾510億美元，高於前一季的449億美元。自由現金流量連兩季為負，缺口從第2季的59億美元擴大至91億美元，遠超過市場預期。這也是該公司2004年上市以來，第二季出現自由現金流量不足以支應資本支出的情況。

財務長阿胥肯納吉（Anat Ashkenazi）表示，今年支出預測維持不變，但2027年資本支出將明顯增加。Alphabet先前預估，今年資本支出介於1,950億至2,050億美元，最高金額為去年的兩倍多。

為支應AI建設，Alphabet已舉債數百億美元，並在6月宣布計劃售股籌資約850億美元，這是該公司2005年以來首度發行新股籌資，一改過去多年買回自家股票的做法。

截至第3季底，Alphabet未來採購承諾達9,240億美元，尚未開始的租約及其他義務另有1,520億美元，合計超過1兆美元。

投資損失拖累獲利 本業表現也遜預期

Alphabet第3季淨利為262億美元，低於去年同期，也不如市場預期的373億美元；每股純益2.12美元，遠低於預估的2.99美元。

Alphabet股票投資淨損87億美元，主要受SpaceX持股價值下跌拖累，與去年同期及今年第2季的投資獲利形成對比。排除投資損失的營業利益雖成長30%至406億美元，仍低於市場預期的432億美元。

雲端營收倍增 AI需求仍強勁

雲端事業是財報亮點，第3季營收年增103%至307億美元，高於分析師預期的291億美元；獲利111億美元，也優於預估的98億美元。

Google除了提供AI服務及出租算力，也開始銷售自家張量處理器（TPU），上季首度交付至客戶資料中心。Anthropic正是重要客戶，其上市申請文件披露，已承諾在2026年4月至2033年7月間，支付Google約1,145億美元購買算力。

Google同時持有Anthropic逾5%股權，並承諾在該公司達成特定營收目標後，再投資200億美元。雙方既是競爭對手，也是供應商、客戶和投資人的關係，凸顯AI業者之間緊密的資金與生意往來。

Zacks Investment Research策略師費勒（Ethan Feller）認為，AI熱潮遇到阻礙，但還不到中斷的程度；雲端營收成長103%，已證明需求存在。接下來其他超大規模資料中心業者的財報，將有助判斷，Alphabet的問題是否會擴及整體AI投資。