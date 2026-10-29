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Fed決策／利率按兵不動、12月升息未明 聯準會決策五要點一次看

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美股收盤／Fed按兵不動 費半連漲四天 微軟盤後漲逾4%、字母重摔逾7%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
分析師說，Fed決策並未帶來意外，市場更在意的是AI支出是否持續。美聯社
分析師說，Fed決策並未帶來意外，市場更在意的是AI支出是否持續。美聯社

美國股市周三小幅收高，聯準會（Fed）維持利率不變，市場仍押注12月升息，但降低對明年進一步升息的預期。AI相關企業財報帶動買氣，費城半導體指數連漲四天。盤後科技巨人財報好壞不一，微軟漲逾4%，Alphabet跌逾7%。

道瓊工業指數上漲97.53點，收52,475.10點，漲幅0.2%；標普500指數上漲21.38點，收7,743.98點，漲幅0.3%；那斯達克綜合指數上漲72.04點，收26,549.85點，漲幅0.3%。

SK海力士財報報喜 費半連漲四天

SK海力士第3季獲利增至去年同期的逾六倍，並預期記憶體需求將持續超過供應至2030年，帶動記憶體股上漲。在美掛牌的SK海力士股票大漲13.3%，美光上漲5.9%。

費城半導體指數上漲1.8%，連續四個交易日攀升，延續近日反彈。台積電ADR漲0.6%。

Fed暫停升息 市場仍押注12月再升1碼

聯邦公開市場委員會（FOMC）以10票對2票，將聯邦資金利率目標區間維持在3.75%至4%。理事庫克和克利夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克主張升息1碼。

Fed將經濟擴張步調從「穩健」改為「強勁」，同時重申通膨仍高。主席華許未預判12月決策，表示下次會議前將取得更多資訊，官員已準備好因應情勢採取行動。

芝商所FedWatch工具顯示，市場預估12月升息1碼（0.25個百分點）的機率為85%，高於周二的78.3%。不過，交易者減少對2027年進一步升息的押注，利率期貨已不再完全反映本輪還會升息三次。

華許指出，9月升息後金融和信用情勢已收緊，投資人配置資金也更審慎。富國銀行投資研究所的Luis Alvarado說，金融情勢大致符合預期，讓Fed目前能耐心等待，「但耐心不應被誤認為掉以輕心」。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick說，Fed決策並未帶來意外，市場更在意的是AI支出是否持續。

甲骨文大漲11% AI融資疑慮稍緩

甲骨文預期營收快速成長，並表示龐大資本支出即將觸頂，加上長期自由現金流量展望，稍微舒緩市場對AI建設舉債的疑慮。該公司股價大漲11%，收144.54美元；新雲端業者CoreWeave勁揚7.3%，收63.93美元。

資料中心基礎設施業者Vertiv公布強勁第3季財報，並調高全年預測，股價大漲16%，為標普500成分股中表現最佳。電子製造服務業者Flex也因調高會計年度預測，股價上漲12%。

微軟盤後漲逾4% Alphabet跌逾7%

微軟公布優於華爾街預期的營收，雲端銷售表現強勁，盤後股價上漲逾4%。Alphabet則因廣告營收不如預期，盤後下跌逾7%；該公司正常交易時段上漲1.3%，微軟大致持平。

企業獲利仍支撐股市。LSEG資料顯示，已有200家標普500企業公布財報，其中84%優於市場預期。分析師預估，第3季整體獲利年增31.8%，高於10月1日預估的30.6%。

周四公布的第3季GDP初值和9月個人消費支出（PCE）物價指數，將進一步牽動利率預期。

短債殖利率下跌 長債殖利率攀升

美國2年期公債殖利率下跌0.4個基點至4.731%；10年期上升5.2個基點至5.044%，創9月28日以來最大單日升幅；30年期上升5.6個基點至5.36%。

短債在華許記者會期間上漲，市場將他的談話解讀為9月升息已開始奏效，後續未必需要密集升息。美元則在華許談話後小幅走低。

黃金期貨下跌22.8美元，跌幅0.6%，收每英兩4,036美元。

伊朗情勢推升油價 恢復和談消息使漲勢收斂

美國原油期貨上漲2.88美元，漲幅2.9%，收每桶102.78美元。伊朗支持的葉門青年運動組織攻擊沙烏地阿拉伯煉油廠，加上川普政府據報計劃在期中選舉後擴大對伊朗軍事行動，推升供應疑慮。

不過，華爾街日報報導，美國副總統范斯已接觸伊朗強硬派人士，試圖恢復和平談判，使油價漲勢在盤後收斂。

Trian Fund Management提出每股7.35美元的全現金收購提案，對Wendy's估值約14億美元，較周二收盤價溢價20%。Wendy's上漲15%，收7.07美元。

GE Vernova同意以90億美元收購高壓電網設備業者Trench Group，因應AI帶動的大量用電需求，但股價下跌1.9%。GE HealthCare則因財報優於預期、調高全年展望，上漲6.6%。

波士頓科學因8月底網攻干擾製造和出貨，下修全年成長預測，股價下跌5.8%，收42.43美元。Robinhood因加密幣表現疲弱、上季獲利不如預期，下跌3.3%。

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美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三以10票對2票決定維持利率不變，兩位官員主張升息1碼。聯準會（Fed）重申抑制通膨的決心，但未明確暗示12月是否升息。以下是利率決策聲明及主席華許記者會的五大重點：

Fed決策／利率按兵不動 一如市場預期 但暗示通膨壓力仍強

美國聯準會（Fed）於美東時間28日下午2時（台北時間29日凌晨2時）宣布利率政策按兵不動，聯邦資金利率目標區間維持在3.75%–4%，一如市場預期。

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全球第二大記憶體廠SK海力士昨（28）日於財報會議表示，旗下到2029年的DRAM與高頻寬記憶體（HBM）產能已全部完售，預期記憶體短缺狀況將延續至2030年，在此之前，市場需求都將持續超過供給。

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