Fed決策／利率按兵不動、12月升息未明 聯準會決策五要點一次看

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
華許在記者會上宣布，FOMC將從2027年底開始調整會議安排，至2028年改為每年召開六次貨幣政策會議。美聯社
華許在記者會上宣布，FOMC將從2027年底開始調整會議安排，至2028年改為每年召開六次貨幣政策會議。美聯社

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三以10票對2票決定維持利率不變，兩位官員主張升息1碼。聯準會Fed）重申抑制通膨的決心，但未明確暗示12月是否升息。以下是利率決策聲明及主席華許記者會的五大重點：

1. 利率維持不變 兩位官員主張升息

FOMC將聯邦資金利率目標區間維持在3.75%至4%。理事庫克和克利夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克投下反對票，主張升息1碼。

2. 等待更多資訊 未明示12月利率走向

Fed表示，隨著取得更多資訊，委員會將能判斷應採取何種政策立場，確保通膨及時回到2%目標，並重申「委員會將實現物價穩定」。不過，官員並未明確暗示，下次12月會議是否升息。

3. 經濟擴張步調從「穩健」改為「強勁」

Fed將經濟活動的擴張步調從「穩健」改為「強勁」，並重申，不確定性仍高，部分源於地緣政治情勢，但國內支出依然穩健。就業成長與勞動力保持同步，失業率變化不大。

4. 調整會議安排，2028年改為六次利率決策會議

華許在記者會上宣布，FOMC將從2027年底開始調整會議安排，至2028年改為每年召開六次貨幣政策會議，另有兩次會議討論重大經濟議題。

5. 美股收高，短債上漲、美元走低

標普500指數上漲0.3%，那斯達克100指數漲0.5%，道瓊工業指數漲0.2%。美國2年期公債殖利率下跌3個基點至4.71%，10年期則上升3個基點至5.03%。美元指數下跌0.2%。市場仍押注12月升息，但降低對2027年進一步升息的預期。

Fed 聯準會 升息

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