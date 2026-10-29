聯準會維持利率不變 美股收高

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三以10票對2票決定維持利率不變，兩位官員主張升息1碼。聯準會（Fed）重申抑制通膨的決心，但未明確暗示12月是否升息。以下是利率決策聲明及主席華許記者會的五大重點：

2026-10-29 05:35