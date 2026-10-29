聽新聞
0:00 / 0:00
聯準會維持利率不變 美股收高
美國聯邦準備理事會（Fed）一如外界普遍預期維持基準利率不變，使得投資人押注12月貨幣政策會議可能升息，美股主要指數今天全面收高，市場焦點逐步轉向企業最新財報。
道瓊工業指數上漲97.53點或0.19%，收報52475.10點。
標普500指數上揚21.38點或0.28%，收在7743.98點。
那斯達克指數上漲72.04點或0.27%，收26549.85點。
費城半導體指數上揚201.50點或1.75%，收11684.00點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。