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Fed決策／利率按兵不動、12月升息未明 聯準會決策五要點一次看

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聯準會維持利率不變 美股收高

中央社／ 紐約28日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）一如外界普遍預期維持基準利率不變，使得投資人押注12月貨幣政策會議可能升息，美股主要指數今天全面收高，市場焦點逐步轉向企業最新財報。

道瓊工業指數上漲97.53點或0.19%，收報52475.10點。

標普500指數上揚21.38點或0.28%，收在7743.98點。

那斯達克指數上漲72.04點或0.27%，收26549.85點。

費城半導體指數上揚201.50點或1.75%，收11684.00點。

聯準會 利率 美股

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