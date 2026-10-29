Fed 決策／10月28 日會議聲明全文

聯準會10月28日聲明全文如下：

聯邦公開市場委員會（FOMC）以10票對2票批准發布以下聲明：

委員會決定將聯邦資金利率目標區間維持在3.75%至4%，以支持聯準會的雙重使命。委員會將繼續維持銀行體系充裕準備金的政策。

經濟活動以強勁步調擴張。不確定性仍高，部分源於地緣政治情勢，但國內支出依然穩健。生產力成長強勁，資本投資也很旺盛。就業成長與勞動力保持同步，失業率變化不大。

通膨仍然偏高。隨著取得更多資訊，委員會將能判斷應採取何種政策立場，確保通膨及時回到委員會設定的2%目標。委員會將實現物價穩定。

庫克（Lisa D. Cook）和哈瑪克（Beth M. Hammack）反對這次貨幣政策決定，兩人主張在本次會議將聯邦資金利率目標區間調高0.25個百分點。